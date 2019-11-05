Врачи объяснили, какой сон смертельно опасен

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Врачи заявили об опасности ночников 

Рамблер 9 часов назад
Медики предупреждают о том, что сон при свете ночника может быть опасен для здоровья. Эксперты провели исследование, в котором приняли участие почти тысяча человек. Во время сна для них включали ночник и проверяли уровень мелатонина — гормона, отвечающего за полноценный сон.
Во время сна при свете уровень мелатонина серьезно снижается, что может послужить причиной развития смертельно опасных заболеваний. Выработка мелатонина повышается в полной темноте. Врачи рекомендуют не включать ночники во время сна и закрывать шторы, если в спальню проникает свет уличного фонаря. Об этом пишет издание Science Direct.
Ранее "Рамблер" писал, как слезть с лекарств от бессонницы.
Редактор:  Катя Кобышева
Теги:
ЗОЖ , Видео
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