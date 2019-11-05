3 совета, которые могут спасти вам жизнь

Людям кажется, что эти ситуации никогда не коснутся их, но порой реальная угроза жизни настигает в самый неожиданный момент. "Рамблер"разбирался, к каким вещам следует быть готовым всегда и каким советам необходимо следовать, чтобы сохранить и свою жизнь.

Правило трех

Оказавшись в экстремальных условиях, помните о том, что проблемы нужно решать, начиная с самой важной и заканчивая незначительными. Чтобы правильно расставить приоритеты, всегда держите в голове правило трех: без воздуха обычный человек может прожить лишь три минуты, без воды — три дня, без пищи — три недели.

Обращайтесь за помощью к одному человеку

Если вы находитесь в общественном месте и чувствуете что вот-вот упадете в обморок, не рассчитывайте, что все люди мигом ринутся вам помогать. При таких обстоятельствах зачастую срабатывает феномен толпы: поскольку людей вокруг много, каждый рассчитывает, что поможет кто-то другой, и из-за этого сам не предпринимает действий.

Вот почему, если вы неважно себя чувствуете, следует попросить о помощи конкретного человека вместо того, чтобы обращаться ко всем сразу или молчать, ожидая, пока на вас обратят внимание.

Носите с собой яркий фонарик

В целях самообороны многие люди приобретают электрошокеры или газовые баллончики. А между тем, маленький яркий фонарик может быть куда эффективней при ночном столкновении с бандитом. Дело в том, что мощный поток света, исходящий от фонаря, хотя бы на несколько минут сможет ослепить нападающего. Вы же в это время сбежите от него и при этом будете уверенны в том, что бандит не обвинит вас в причинении вреда здоровью.