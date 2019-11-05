Выяснилось, как громкая музыка манипулирует людьми

Группа ученых из Швеции и США выяснили, как влияет громкая музыка на людей. Выбор блюд в кафе или ресторане зависит от множества факторов, начиная от настроения и заканчивая погодой за окном. Но, как оказалось, кроме всего прочего значение имеет и музыка. Чем громче звук, тем более калорийную и вредную пищу заказывают посетители.

Эксперимент проводился в одном из стокгольмских кафе. В один из дней громкость звука не превышала 55 децибел, это частота спокойной беседы, а в другой день повышалась до 70 децибел, это максимальный шум работающей стиральной машины. В первый день примерно 32% гостей отдали предпочтение более полезным блюдам, а 42% — выбрали относительно вредную еду. Во второй день соотношение поменялось: полезные блюда заказывали лишь 25%, а на вредное потянуло 52%.