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Выяснилось, как громкая музыка манипулирует людьми 

Рамблер 10 часов назад
Выяснилось, как громкая музыка манипулирует людьми
Фото: depositphotos.com
Группа ученых из Швеции и США выяснили, как влияет громкая музыка на людей. Выбор блюд в кафе или ресторане зависит от множества факторов, начиная от настроения и заканчивая погодой за окном. Но, как оказалось, кроме всего прочего значение имеет и музыка. Чем громче звук, тем более калорийную и вредную пищу заказывают посетители.
Эксперимент проводился в одном из стокгольмских кафе. В один из дней громкость звука не превышала 55 децибел, это частота спокойной беседы, а в другой день повышалась до 70 децибел, это максимальный шум работающей стиральной машины. В первый день примерно 32% гостей отдали предпочтение более полезным блюдам, а 42% — выбрали относительно вредную еду. Во второй день соотношение поменялось: полезные блюда заказывали лишь 25%, а на вредное потянуло 52%.
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Редактор:  Катя Кобышева
Теги:
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