Главные мифы о старении, в которые мы все еще верим

За последние годы средняя продолжительность жизни в России увеличилась как среди женщин, так и среди мужчин. Несмотря на это, люди по-прежнему боятся наступающей старости. И порой дело даже не в морщинах и седине, а в мифах о старении, которые многие до сих пор принимают за чистую монету. "Рамблер" решил разобраться, какие из них давно следует искоренить.

Женщины стареют быстрее мужчин

Многие мужчины и в 50 лет умудряются выглядеть довольно молодо, не прилагая для этого особых усилий. Между тем женщины еще с 25 лет начинают ходить к косметологу, чтобы сохранять привлекательность долгие годы. Все это — один сплошной стереотип, который имеет очень мало общего с реальностью. Действительно, гормональный статус, темп и внешние признаки старения отличаются в зависимости от пола. Но вместе с тем, у каждого человека все протекает индивидуально, и, как утверждают ученые, пол не играет здесь решающей роли.

Либидо исчезает

Некоторые люди всерьез считают, что после 50 лет секса не бывает, ведь половое влечение к партнеру год за годом лишь снижается. Однако такого расклада событий вполне можно избежать. Для этого достаточно как минимум поддерживать себя в хорошей физической форме.

Эти данные подтверждают эксперты. Если верить медикам, сексуальное желание у обычных людей остается в норме вплоть до 75 лет.

Пожилые люди более склонны к депрессии

Как отмечает председатель Совета психиатрической ассоциации США доктор Роберт Роки, депрессивные настроения пожилых людей зачастую связаны с потерей близкого человека. Чем старше мы становимся, тем чаще наши друзья, знакомые и родные уходят из жизни, что не может не влиять на внутреннее состояние. Но вместе с тем, согласно множеству исследований, люди в возрасте склонны к депрессии в той же степени, что и молодежь. К тому же зачастую в их жизни отсутствуют многие факторы стресса (уход за детьми, построение карьеры, выплата счетов), что наилучшим образом сказывается на эмоциональном состоянии.