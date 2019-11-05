Названы основные причины судорог в ногах

Немецкий врач-ортопед назвал основные причины судорог в ногах. Среди них как недостаток физической активности, так и возможные серьезные заболевания.

По словам доктора Алекса Кляйна, вице-президента немецкого общества спортивной медицины, основной причиной судорог является недостаточная физическая нагрузка. Вторая самая распространенная причина — неудобная обувь.

Также необходимо проверить состояние щитовидной железы и нервов. Судороги могут быть проявлением диабета или же просто побочным эффектом приема лекарств.

Отметим, что специалист опроверг полезное влияние магния на мышечные спазмы. Он рассказал, что нет никаких научных доказательств тому, что он уменьшает мышечные спазмы.