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Как защитить себя в сезон простуды и гриппа 

SM News 1 час назад
Как защитить себя в сезон простуды и гриппа
Фото: SM News
Избежать простудных заболеваний вполне возможно, если придерживаться несложных правил.

Избегать скопления людей

Конечно, это не значит, что нужно сидеть дома или передвигаться исключительно на такси. Но по возможности необходимо избегать часа пик. Возбудители простудных заболеваний размножаются в кругу большого скопления людей, поэтому лучше носить медицинскую маску на лице.

Частое мытье рук

Самое главное в борьбе с вирусами — соблюдение правил личной гигиены. Старайтесь сразу мыть руки после того, как вошли в помещение, т.к. вирусы ОРВИ и гриппа остаются на предметах и вещах. Желательно при себе иметь антисептик, чтобы обеззаразить руки, если вдруг нет возможности их помыть.

Чихать в локоть

Как бы странно не звучало, но нужно отказаться от правил при чихании прикрывать рот руками. Это неправильно и небезопасно. Если под рукой не оказалось салфетки, то лучше чихнуть в изгиб локтя. Таким образом, бактерии не попадут в воздух и на руки.

Проветривать помещение

Протирать рабочий стол и прочие предметы можно влажными салфетками, но этого будет недостаточно, т.к. помещение обязательно необходимо проветривать. Проветривая помещение желательно из него выйти минут на 10-15.

Укреплять иммунитет

Укрепить иммунитет в сезон простуды и гриппа поможет правильное питание. В рацион желательно добавить свежие овощи и фрукты, также витамины, но по предварительной консультации с терапевтом.

Сделать прививку

Уточните у вашего участкового врача о возможной вакцинации против гриппа.

Отдохнуть, если появились первые симптомы простуды.

Многие предпочитают переносить простудные заболевания «на ногах», появляясь в обществе с насморком и температурой. Поступая данным образом, Вы подвергаете опасности свой организм, т.к. это может привести к ухудшения самочувствия. Даже при легком недомогании желательно остаться дома и обратиться к врачу.
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Теги:
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