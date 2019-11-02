Ученые рассказали об особенностях женского храпа

Европейские исследователи на большом фактическом материале продемонстрировали, что риск рака повышается среди женщин, страдающих обструктивным апноэ во сне. Один из главных его симптомов — постоянный сильный храп. Считается, что он вызывает гипоксию — довольно опасное для организма состояние.

Храп перекрывает кислород

Люди привыкли подсмеиваться над храпом и обычно не обращают на него внимания. О том, чтобы пойти к врачу с жалобами на храп, речь заходит крайне редко. Между тем регулярный храп может указывать на серьезные проблемы со здоровьем и в некоторых случаях выступать их причиной.

В последние годы накапливается все больше данных о возможной связи между раком и обструктивным апноэ во сне — очень распространенным расстройством, при котором дыхание останавливается на несколько десятков секунд много раз за ночь. По сути, человек задыхается. Когда кислорода не хватает, он просыпается, глубоко втягивает воздух, издавая характерный звук — храп.

Результаты исследований противоречивы, достоверной информации мало. Все объяснения, как апноэ во сне приводит к злокачественным образованиям, сугубо гипотетические.

Недавно ученые Университета Аристотеля в Салониках проанализировали европейскую базу данных страдающих апноэ во сне, в которой собраны сведения о двух десятках тысяч пациентов старше 18 лет. У 388 из них — онкологический диагноз: у 1,7 процента мужчин и 2,8 процента женщин.

Посмотрели на корреляцию с вредными привычками. Курение, разумеется, оказалось на первом месте. Но неожиданно обнаружилась положительная связь с апноэ во сне у тех, кто сильнее всего от него страдал. Причем риск рака у женщин был несколько выше, чем у мужчин.

Повышенная нагрузка на сердце

Храпу способствует слабая потенция мышц верхних дыхательных путей во время сна. Исследователи Университета Умео (Швеция) показали, что постоянная вибрация при храпе повреждает нервные и мышечные волокна носоглотки. Этот эффект наблюдался на структурном и молекулярном уровне.

Причем организм пытается залечить повреждения, вызванные храпом, но не успевает из-за постоянного раздражения. Возникает порочный круг, который усугубляет состояние.

Храп также указывает на проблемы с сердечно-сосудистой системой — а возможно, их вызывает.

Изучив 2021 анкету жителей города Тун префектуры Эхиме, японские ученые установили, что те, кто храпит три и более раз в неделю, чаще жалуются на гипертонию, чем те, кто совсем не храпит. Также выяснилось, что повышенное артериальное давление характерно не только для храпящих с лишним или нормальным весом, но и для худых.

Согласно данным биобанка Великобритании, у храпящих во сне чаще выявляют признаки усиленной нагрузки на сердце. Особенно у женщин.

А еще женщины храпят так же громко, как мужчины, но склонны этого не замечать. На основании анкет почти двух тысяч волонтеров ученые из Израиля сделали вывод: 36,5 процента храпящих женщин не желают в этом признаваться (среди мужчин таких только 11,7 процента).

Храп требует лечения, но иногда достаточно побольше двигаться, чтобы снизить риск его возникновения, сообщили ученые из Финляндии и Швеции, ознакомившись с анкетами 4851 взрослой женщины, заполненными дважды — в 2000 и 2010 годах. Если среди первой волны добровольцев на храп жаловались 7,6 процента, то среди второй — уже 9,2 процента. Исключив факторы курения, алкогольной зависимости, набора веса, авторы работы увидели: все дело в физической активности. Чем ее меньше, тем больше проблем с храпом.