Названы тяжелые последствия недостатка сна

Медики предупредили о серьёзных последствиях нарушения сна. Проведённое исследование показало, что систематическое бодрствование ночью приводит к развитию болезни Альцгеймера.

В научной работе, опубликованной группой учёных в журнале Science, поясняется, что во время глубокого сна каждые 20 секунд волны спинномозговой жидкости омывают мозг.

Этот процесс специалисты сравнили со стиральной машиной, которая вымывает из мозга отвечающие за развитие деменции бета-амилоидные белки.

Люди, страдающие болезнью Альцгеймера, теряют память, а также когнитивные способности и навыки самообслуживания.