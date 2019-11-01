Почему обезвоживание смертельно опасно

К чему может привести обезвоживание

Ежедневный минимум жидкости, который должен потреблять человек, равен одному-двум литрам. Недостаток влаги весьма опасен для большинства органов человека и может привести к серьезным последствиям. В чем опасность обезвоживания, рассказывает "Рамблер".

сухость во рту;

повышенная жажда;

общая слабость, апатия;

головокружение;

сокращение количеств мочеиспускания;

головные боли;

изменение цвета мочи (становится темной);

рвота, тошнота;

высокая температура;

диарея. Симптомы обезвоживания иногда легко можно спутать с признаками других болезней, но знать их необходимо. Итак, стоит насторожиться, если вы заметили один из этих признаков:

Оставлять симптоматику без внимания, особенно если вы наблюдаете сразу несколько перечисленных выше признаков, точно не стоит: потеря организмом всего 12% жидкости может привести к летальному исходу.

Тяжелая форма обезвоживания также может привести к почечной недостаточности и изменениям в химическом балансе организма.