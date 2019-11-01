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К чему может привести обезвоживание 

Рамблер 8 часов назад
Почему обезвоживание смертельно опасно
Фото: Кадр из фильма "Белое солнце пустыни"
Ежедневный минимум жидкости, который должен потреблять человек, равен одному-двум литрам. Недостаток влаги весьма опасен для большинства органов человека и может привести к серьезным последствиям. В чем опасность обезвоживания, рассказывает "Рамблер".
Симптомы обезвоживания иногда легко можно спутать с признаками других болезней, но знать их необходимо. Итак, стоит насторожиться, если вы заметили один из этих признаков:
  • сухость во рту;
  • повышенная жажда;
  • общая слабость, апатия;
  • головокружение;
  • сокращение количеств мочеиспускания;
  • головные боли;
  • изменение цвета мочи (становится темной);
  • рвота, тошнота;
  • высокая температура;
  • диарея.
Оставлять симптоматику без внимания, особенно если вы наблюдаете сразу несколько перечисленных выше признаков, точно не стоит: потеря организмом всего 12% жидкости может привести к летальному исходу.
Тяжелая форма обезвоживания также может привести к почечной недостаточности и изменениям в химическом балансе организма.
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Редактор:  Александра Нечаева
Теги:
ЗОЖ
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