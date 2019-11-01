Почему обезвоживание смертельно опасно

Ежедневный минимум жидкости, который должен потреблять человек, равен одному-двум литрам. Недостаток влаги весьма опасен для большинства органов человека и может привести к серьезным последствиям. В чем опасность обезвоживания, рассказывает "Рамблер".
Симптомы обезвоживания иногда легко можно спутать с признаками других болезней, но знать их необходимо. Итак, стоит насторожиться, если вы заметили один из этих признаков:
- сухость во рту;
- повышенная жажда;
- общая слабость, апатия;
- головокружение;
- сокращение количеств мочеиспускания;
- головные боли;
- изменение цвета мочи (становится темной);
- рвота, тошнота;
- высокая температура;
- диарея.
Оставлять симптоматику без внимания, особенно если вы наблюдаете сразу несколько перечисленных выше признаков, точно не стоит: потеря организмом всего 12% жидкости может привести к летальному исходу.
Тяжелая форма обезвоживания также может привести к почечной недостаточности и изменениям в химическом балансе организма.