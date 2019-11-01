Чем опасны отеки

Каждый из нас хотя бы раз в жизни наверняка сталкивался с отеками. Что же это такое, почему они возникают и какую таят опасность, разбирался «Рамблер».

Если говорить на языке медицины, отек — это скопление жидкости в мягких тканях, которое возникает вследствие ненормальной задержки тканевой жидкости. Он возникает тогда, когда мелкие кровеносные сосуды в нашем теле отдают избыточное количество жидкости в межклеточное пространство. Местом своей локализации отек может выбрать любую часть тела.

Причин возникновения отека может быть множество: от жары до болезни или травмы. Если человек здоров, отеков, как правило, у него быть не должно, либо они должны довольно быстро исчезать. В противном случае стоит задуматься о том, все ли в порядке с организмом.

Появление отека помимо не слишком опасных факторов могут спровоцировать и весьма опасные болезни: сердечные заболевания, варикоз, сахарный диабет, болезни почек и спины, гипотиреоз и др.

Если у вас часто появляются отеки, при том, что вы достаточно двигаетесь и не принимаете провоцирующие отечность лекарства, следует обратиться к врачу для выявления причины и ее устранения.