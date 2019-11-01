Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Чем опасны отеки 

Рамблер 2 часа назад
Каждый из нас хотя бы раз в жизни наверняка сталкивался с отеками. Что же это такое, почему они возникают и какую таят опасность, разбирался «Рамблер».
Если говорить на языке медицины, отек — это скопление жидкости в мягких тканях, которое возникает вследствие ненормальной задержки тканевой жидкости. Он возникает тогда, когда мелкие кровеносные сосуды в нашем теле отдают избыточное количество жидкости в межклеточное пространство. Местом своей локализации отек может выбрать любую часть тела.
Причин возникновения отека может быть множество: от жары до болезни или травмы. Если человек здоров, отеков, как правило, у него быть не должно, либо они должны довольно быстро исчезать. В противном случае стоит задуматься о том, все ли в порядке с организмом.
Появление отека помимо не слишком опасных факторов могут спровоцировать и весьма опасные болезни: сердечные заболевания, варикоз, сахарный диабет, болезни почек и спины, гипотиреоз и др.
Если у вас часто появляются отеки, при том, что вы достаточно двигаетесь и не принимаете провоцирующие отечность лекарства, следует обратиться к врачу для выявления причины и ее устранения.
Комментарии1 
Теги:
ЗОЖ , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему обезвоживание смертельно опасно
Почему обезвоживание смертельно опасно
Самые эффективные методы лечения простатита
Самые эффективные методы лечения простатита
Российские мужчины стали дольше жить
Российские мужчины стали дольше жить 25
Почему нужно срочно выбросить из дома йод
Почему нужно срочно выбросить из дома йод 8
Врач попал в Книгу рекордов за удаление зуба
Врач попал в Книгу рекордов за удаление зуба
Видео
Что будет, если каждый день пить кефир перед сном
04:05
Что будет, если каждый день пить кефир перед сном
ЗОЖ
Россиянам предрекли массовую смерть от рака
05:05
Россиянам предрекли массовую смерть от рака
Новости
Осенний грипп-2019: основные симптомы
07:38
Осенний грипп-2019: основные симптомы
Болезни и лекарства
Как понять, что скоро заболит сердце
15:01
Как понять, что скоро заболит сердце
Болезни и лекарства ЗОЖ
6 мифов о вакцинации для профилактики гриппа
06:59
6 мифов о вакцинации для профилактики гриппа
Болезни и лекарства Новости
Когда пить таблетки от давления: утром или вечером
02:24
Когда пить таблетки от давления: утром или вечером
Болезни и лекарства ЗОЖ
Как лишний вес сокращает жизнь
01:24
Как лишний вес сокращает жизнь
ЗОЖ
Российские ученые нашли спасение от тяжелых ожогов
02:39
Российские ученые нашли спасение от тяжелых ожогов
Новости
Как перестать храпеть
10:55
Как перестать храпеть
ЗОЖ
Как справиться с изжогой
08:00
Как справиться с изжогой
Болезни и лекарства ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение