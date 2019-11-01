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Дерматологи рассказали, как опасно мыться каждый день 

SM News 5 часов назад
Врачи рассказали, как опасно мыться каждый день
Фото: SM News
Дерматологи рекомендуют отказаться от ежедневного принятия душа, так как это может негативно сказаться на здоровье.
Слова врачей приводят на портале "Медикфорум".
Вода способна смыть естественную защиту кожи. Если при этом вода горячая, она способна пересушить кожу и вызвать микротрещинки. Кроме того, слишком горячий душ повышает риск развития сердечного приступа в 5 раз.
Моющие средства также негативно влияют на кожу, уничтожая полезные бактерии, что может привести к развитию инфекций.
Если Вы все же не можете обойтись без ежедневного душа, дерматологи рекомендуют принимать его не более 15 минут. Так Вы сможете сохранить естественную защиту кожи.
Для сохранения чистоты тела лучше всего чаще менять белье и одежду.
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Теги:
ЗОЖ
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