Врачи рассказали, как опасно мыться каждый день

Дерматологи рассказали, как опасно мыться каждый день

Дерматологи рекомендуют отказаться от ежедневного принятия душа, так как это может негативно сказаться на здоровье.

Слова врачей приводят на портале "Медикфорум".

Вода способна смыть естественную защиту кожи. Если при этом вода горячая, она способна пересушить кожу и вызвать микротрещинки. Кроме того, слишком горячий душ повышает риск развития сердечного приступа в 5 раз.

Моющие средства также негативно влияют на кожу, уничтожая полезные бактерии, что может привести к развитию инфекций.

Если Вы все же не можете обойтись без ежедневного душа, дерматологи рекомендуют принимать его не более 15 минут. Так Вы сможете сохранить естественную защиту кожи.

Для сохранения чистоты тела лучше всего чаще менять белье и одежду.