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Почему кровь для анализов берут из безымянного пальца 

Рамблер 6 часов назад
Почему кровь берут именно из безымянного пальца
Фото: depositphotos.com
Мы сдаем кровь из пальца с самого детства, но мало кто задумывается о том, почему медики всегда берут кровь для анализа именно из безымянного пальца. Некоторые люди придерживаются версии, которая гласит, — в безымянном пальце кровь особенная. К тому же, не зря ведь именно на него надевают кольца молодожены? "Рамблер" решил подробнее разобраться в этом вопросе.
Как выяснилось, кто бы что ни говорил, на самом деле во всех пальцах человека течет одна и та же кровь. Безымянному во время приема у врачей достается больше всех лишь потому, что в нем крайне мало нервных окончаний по сравнению с другими пальцами.
Помимо этого, следует помнить и о том, что в повседневной жизни мы используем безымянный крайне редко, в то время как остальные пальцы испытывают определенную нагрузку ежедневно.
Вы могли бы подумать, что, если человек вдруг лишился именно безымянного пальца, или попросту не хочет, чтоб из него брали кровь, то врач использует для процедуры другой палец. Но нет! В особых случаях медики берут кровь из ребра мочки уха. И оказывается, кровь оттуда ничем не хуже той, что течет из любой ранки человека.
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Теги:
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