Врачи объяснили, как пиво ведет к бесплодию

Врачи объяснили, как пиво ведет к мужскому бесплодию

В России каждая шестая пара имеет проблемы с зачатием и в половине случаев проблема находится на стороне мужчины. Врачи-андрологи выяснили, что еще одна из причин, которая ведет к мужскому бесплодию, является чрезмерное употребление пива.

По словам врачей, в пиве содержится много эстрогенов. Это гормоны, которые хороши для женщин. Однако в большом количестве у мужчин они приводят к неадекватному соотношению как «мужских», так и «женских» гормонов.

Андрологи подчеркивают, что качество спермы меняется в худшую сторону и активных сперматозоидов становится в разы меньше и это негативно влияет на зачатие. Проблема возникает в том случае, если мужчина чуть ли не ежедневно пьет по кружке пива, пишет «МедикФорум».

Ранее психологи заявили, что высшее образование способно защитить от пьянства. Люди, закончившие вузы, на 50 процентов меньше рискуют стать алкоголиками.