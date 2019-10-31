Эксперты назвали самый опасный возраст для мужчин и женщин

Исследователи из США и Финляндии выяснили, когда появляется повышенный риск возникновения инфаркта и инсульта. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Особенно тщательно прислушиваться к своему организму мужчинам нужно в возрасте после 40 лет.

В этот период появляется повышенный риск возникновения инфаркта и инсульта, считают специалисты.

У женщин же чаще всего первые серьезные проблемы со здоровьем появляются уже с 30 лет.

Как правило, они являются следствием лишнего веса, курения, употребления алкоголя, частых стрессов и неправильного питания.

Сообщается, что исследователи из Центральной больницы при Хельсинкском университете и Центра здоровья в Техасе проанализировали несколько тысяч историй болезней людей, проживающих в разных странах.