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Эксперты назвали самый опасный возраст для мужчин и женщин 

Medical Note + ещё 2 8 часов назад
Эксперты назвали самый опасный возраст
Фото: Medical Note
Исследователи из США и Финляндии выяснили, когда появляется повышенный риск возникновения инфаркта и инсульта. Об этом пишет «Московский комсомолец».
Особенно тщательно прислушиваться к своему организму мужчинам нужно в возрасте после 40 лет.
В этот период появляется повышенный риск возникновения инфаркта и инсульта, считают специалисты.
У женщин же чаще всего первые серьезные проблемы со здоровьем появляются уже с 30 лет.
Как правило, они являются следствием лишнего веса, курения, употребления алкоголя, частых стрессов и неправильного питания.
Сообщается, что исследователи из Центральной больницы при Хельсинкском университете и Центра здоровья в Техасе проанализировали несколько тысяч историй болезней людей, проживающих в разных странах.
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Теги:
ЗОЖ , Московский комсомолец
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