Чем ватные палочки могут навредить здоровью

Казалось бы, что нового может быть в привычке пользоваться ватными палочками? Большинство людей, ежедневно вооружившись ватной палочкой, аккуратно чистят ушную раковину и слуховой проход. Но, многолетние научные исследования показали, что именно этого делать вовсе и не стоит! Да и вообще пользоваться ватными палочками не стоит.

Пытливые современники и неутомимые ученые исследователи, по примеру дедушки Оноре де Бальзака, полагают, что «ключом ко всякой науке является вопросительный знак» и именно потому неустанно подвергают сомнениям многолетние догмы и традиции. Благодаря такой пытливости ума, они успешно доказали, что пластиковые ватные палочки — далеко не лучшее изобретение человечества.

Ватные палочки — несут вред ушам

Именно нечищеными ушами и наличием серы в слуховом проходе раньше объяснялись такие ситуации как ухудшение слуха, неприятный запах и некоторые другие. Дети и школьники, даже полюбили говорить не расслышавшему собеседнику фразу «уши чистить надо!», едва кто-нибудь произносил: «что-что?».

А во времена существования советского союза, за неимением в производстве ватных ушных палочек, заботливые мамочки и вовсе обходились подручными средствами. Намотав на спичку обычную вату, они с тем же усердием чистили уши своим отпрыскам и домочадцам. Так почему же многолетняя традиция чистить уши, засунув в ухо весьма опасный предмет, подверглась жесткой критике? Тому нашлось несколько причин.

Почему нельзя чистить уши ватными палочками как доказали эксперты из Американской академии отоларингологии (American Academy of Otolaryngology), проникая ватной палочкой в ухо, мы вынимаем лишь малую часть серы. Основную же массу, мы самостоятельно проталкиваем еще глубже в ухо, тем самым способствуя образованию серных пробок.

«тыкая», прокручивая и проталкивая ватную палочку в ухо, мы сами того не подозревая регулярно беспокоим барабанную перепонку, задевая ее.

орудуя ватной палочкой в области тончайших тканей и органов, мы рискуем существенно ухудшить слух, вызвав нарушение работы слуховых органов.

как доказали ученые, вырабатываемая организмом ушная сера на самом деле крайне полезна. В принципе с этим крайне сложно спорить, ведь человеческий организм действительно не делает ничего просто так.

регулярно образовываемая организмом ушная сера существенно снижает риск травмирования органов слуха инородными предметами.

такие насекомые как пчелы, комары, мошкара и даже мухи, то и дело пытающиеся укусить человека и заползти в самое неожиданное место, не смогут проникнуть в глубину уха, поскольку именно сера предохраняет этот орган.

у современного человека, столь подверженного различным грибковым заболеваниям, существенно снижается риск получить грибок именно в слуховом проходе. Как утверждает специалист из академии отоларингологии Сет Шварц (Seth Schwartz), именно сера стоит на страже этой ситуации, поскольку великолепно справляется с такими угрозами.

зуд, пересушенная кожа в ушной раковине, воспаление ушных тканей — все это не случится с вами, ведь ушная сера выполняет функцию натурального увлажнителя слухового прохода.

чем чаще мы будем чистить уши, тем больше будет серы. Выработок слишком большого количества ушной серы называется гиперсекрецией серы. Основная причина гиперсекреции — это раздражение кожи слухового прохода. А основная причина такого раздражения — слуховые аппараты и ватные палочки.

После таких ошеломляющих открытий ученых встает закономерный вопрос: а как же тогда удалять серу из ушей? Ответ один — никак! Ее не нужно удалять. Если же вы сомневаетесь в том, насколько чисты ваши уши, или нет ли в слуховом проходе серных пробок или вас беспокоят странные ощущения в ушах, единственно правильным решением будет обратиться за консультацией к врачу специалисту. Для ежедневной гигиены и протирания наружной части ушной раковины, вполне достаточно протирать кожу ватным тампоном или даже просто пальцем. По крайней мере, именно так советует делать российский специалист, отоларинголог Владимир Зайцев

Пластиковые ватные палочки — портят окружающую среду

Для тех, кого не убедил список причин, по которым ватные палочки крайне опасны для чистки ушей, приведем еще один довод. Каждый из нас знает, что ватные палочки изготавливают из пластика. Так вот именно пластик является основной угрозой для окружающей среды целой планеты! И данная проблема, приобретя глобальные масштабы, стала основной темой на заседании Еврокомиссии в Брюсселе, которое состоялось всего пару месяцев назад. Именно в мае этого года заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс опубликовал перечень запрещенных отныне пластиковых изделий, в числе которых и ватные палочки. По его мнению, запрет на эти изделия должен помочь «сообща решить проблему пластикового мусора в мировом океане». Изделия из пластика составляют более 80% мусора. Именно благодаря перечисленным научным фактам, ушные палочки уже запрещены в ряде стран или находятся на грани запрета. В числе таких — Франция, Британия, Италия и Шотландия, Чехия.

Возможно, кому-то такие научные открытия покажутся странными, а кто-то даже скажет, что много лет чистили, пользовались и ничего! Но в качестве аргумента можно вспомнить фразу, которую когда-то давно произнес величайший британский писатель Уильям Сомерсет Моэм. Задумавшись о пользе открытий, он спросил: «Что может быть полезнее, чем научиться жить наилучшим для себя образом?»