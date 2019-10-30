Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россиянки смогут бесплатно сохранить свои яйцеклетки 

Medical Note 3 часа назад
Россиянки смогут бесплатно сохранить яйцеклетки
Фото: Medical Note
Банк спермы и яйцеклеток «Репробанк» запустил программу «Гибридное донорство», в рамках которой молодые женщины смогут бесплатно хранить свои яйцеклетки при условии, если их часть будет анонимно передана в донорский банк. Об этом пишет «Медвестник».
Руководитель «Репробанка» Автандил Чоговадзе пояснил, что к ним обращается много женщин, желающих сохранить яйцеклетки на будущее. Позволить это себе могут далеко не все, ведь стоимость процедуры достигает 200 тысяч рублей.
В организации разработали программу так называемого гибридного донорства. Сохранение яйцеклеток происходит бесплатно — в обмен на передачу части из них женщинам, которые нуждаются в донорском материале, говорит эксперт.
«Таким образом, помогая другим, можно создать себе надежную защиту от бесплодия в будущем, — поясняет Чоговадзе. — На персональное хранение закладывается 25% всех полученных яйцеклеток. Остальные передаются в донорский банк».
Яйцеклетки сохраняются методом витрификации — сверхбыстрого замораживания — что позволяет избежать их повреждения. Замороженные яйцеклетки могут храниться долгое время без потери жизнеспособности.
Эта методика позволяет женщине «отодвинуть» рождение детей на потом и гарантировать себе возможность стать матерью даже в зрелом возрасте. Срок хранения яйцеклеток при этом не ограничен.
Видео дня. Как бороться с бессонницей в пожилом возрасте
Medical Note: последние новости
Сибиряк сел на диету и поправился на 50 килограммов Сибиряк сел на диету и поправился на 50 килограммов Врач рассказал, к чему приводят ночные перекусы Врач рассказал, к чему приводят ночные перекусы Врач объяснила, почему опасно пить кофе по утрам Врач объяснила, почему опасно пить кофе по утрам
Комментарии 
Теги:
ЗОЖ , Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ученые открыли новое генетическое заболевание мозга
Ученые открыли новое генетическое заболевание мозга
Малышева назвала четыре рождающих рак явления
Малышева назвала четыре рождающих рак явления 1
Чем ватные палочки могут навредить здоровью
Чем ватные палочки могут навредить здоровью
Что будет с кишечником, если есть хлеб каждый день
Что будет с кишечником, если есть хлеб каждый день 2
Онколог заявил, что победить рак невозможно
Онколог заявил, что победить рак невозможно 15
Видео
Осенний грипп-2019: основные симптомы
07:38
Осенний грипп-2019: основные симптомы
Болезни и лекарства
6 мифов о вакцинации для профилактики гриппа
06:59
6 мифов о вакцинации для профилактики гриппа
Болезни и лекарства Новости
Российские ученые нашли спасение от тяжелых ожогов
02:39
Российские ученые нашли спасение от тяжелых ожогов
Новости
Как справиться с изжогой
08:00
Как справиться с изжогой
Болезни и лекарства ЗОЖ
Как избавиться от боли без таблеток
03:15
Как избавиться от боли без таблеток
Народная медицина
Как впадают в летаргический сон
02:56
Как впадают в летаргический сон
ЗОЖ Наука
Врачи назвали простые способы избежать простуды
00:37
Врачи назвали простые способы избежать простуды
Болезни и лекарства
Как бороться с бессонницей в пожилом возрасте
01:45
Как бороться с бессонницей в пожилом возрасте
ЗОЖ Болезни и лекарства
Чем грозит гипертония в молодом возрасте
26:08
Чем грозит гипертония в молодом возрасте
Болезни и лекарства ЗОЖ
Россияне начали скупать антидепрессанты
03:11
Россияне начали скупать антидепрессанты
Болезни и лекарства ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение