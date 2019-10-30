Россиянки смогут бесплатно сохранить яйцеклетки

Россиянки смогут бесплатно сохранить свои яйцеклетки

Банк спермы и яйцеклеток «Репробанк» запустил программу «Гибридное донорство», в рамках которой молодые женщины смогут бесплатно хранить свои яйцеклетки при условии, если их часть будет анонимно передана в донорский банк. Об этом пишет «Медвестник».

Руководитель «Репробанка» Автандил Чоговадзе пояснил, что к ним обращается много женщин, желающих сохранить яйцеклетки на будущее. Позволить это себе могут далеко не все, ведь стоимость процедуры достигает 200 тысяч рублей.

В организации разработали программу так называемого гибридного донорства. Сохранение яйцеклеток происходит бесплатно — в обмен на передачу части из них женщинам, которые нуждаются в донорском материале, говорит эксперт.

«Таким образом, помогая другим, можно создать себе надежную защиту от бесплодия в будущем, — поясняет Чоговадзе. — На персональное хранение закладывается 25% всех полученных яйцеклеток. Остальные передаются в донорский банк».

Яйцеклетки сохраняются методом витрификации — сверхбыстрого замораживания — что позволяет избежать их повреждения. Замороженные яйцеклетки могут храниться долгое время без потери жизнеспособности.

Эта методика позволяет женщине «отодвинуть» рождение детей на потом и гарантировать себе возможность стать матерью даже в зрелом возрасте. Срок хранения яйцеклеток при этом не ограничен.