Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Действительно ли опасно антибактериальное мыло 

РИА Новости 6 часов назад
Действительно ли опасно антибактериальное мыло
Фото: РИА Новости
По данным Всемирной организации здравоохранения, до 70 процентов инфекций в больницах возникают из-за грязных рук. В бытовых условиях тысячи вспышек заболеваний связаны с немытыми руками. Речь о диарее, гепатите А, гриппе, норо— и ротавирусных инфекциях, дизентерии. Исследования показывают: в борьбе с микробами не все средства одинаково хороши, некоторые могут быть опасны для здоровья.

Болезни от грязных рук

Мыть руки, а главное, обрабатывать антисептиками перед медицинскими процедурами первым предложил австро-венгерский врач Игнац Земмельвайс в 1848 году. Он обязал персонал больницы, в которой работал, перед контактом с беременными и роженицами окунать руки в раствор хлорной извести. В результате смертность от послеродовой горячки снизилась с 18 до одного процента.
Медицинское сообщество, не говоря уже об обычных людях, оказалось не готово к подобным новшествам. Земмельвайса уволили из больницы, а его теорию о том, что инфекции связаны с грязными руками, раскритиковали сразу на нескольких научных конференциях. Свои дни врач закончил в психиатрической клинике.
Сегодня необходимость обрабатывать руки ни у кого не вызывает сомнений. Однако только треть населения планеты моет руки с мылом после туалета, а ежегодный ущерб от пренебрежения этим правилом, по данным Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний, достигает почти 30 миллиардов долларов.
"Мытье рук с мылом — эффективный способ предотвратить эти потери. Смотрите: каждый год в мире умирает более 1,4 миллиона детей от диареи и пневмонии. Однако установлено, что если родители часто моют руки, смертность среди детей раннего возраста от острых респираторных инфекций снижается на 20 процентов, от острых кишечных инфекций — на 50 процентов",
— отметил в разговоре с РИА Новости академик Николай Брико, главный эпидемиолог Минздрава России, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета.
По его словам, в России в прошлом году зафиксировали более трехсот вспышек инфекционных заболеваний, возникших из-за грязных рук. Около 85 процентов пострадавших — дети.
"Это не только кишечные инфекции, но и те, что передаются воздушно-капельным путем. Основная локализация их возбудителей — верхние дыхательные пути, однако они могут быть и на объектах внешней среды, на руках. Энтеровирусы, риновирусы, аденовирусы, вирусы гриппа достаточно долго сохраняются на внешних поверхностях. Поэтому мытье рук очень важно, чтобы предупредить распространение возбудителей, заражение других людей и даже самозаражение",
— уточняет Николай Брико.

Правила гигиены

Гарантированно избавляет от патогенных микроорганизмов только мытье рук с мылом. После этого на коже сохраняется лишь восемь процентов опасных бактерий, главным образом энтерококков, кишечных палочек и сальмонелл. Если просто прополоскать руки в воде, число микробов сокращается до 23 процентов.
Правильно моют руки — с мылом и не менее 15-20 секунд — лишь пять процентов людей, выяснили ученые Мичиганского университета (США). Примерно треть предпочитает после туалета просто ополоснуть руки водой, а десять процентов вообще никак их не обрабатывают. Причем представители сильного пола более неопрятные — после туалета не моет руки 15 процентов мужчин (среди женщин таких — семь процентов). Выводы сделаны на основе наблюдений за 3749 добровольцами.
Перед приготовлением и приемом пищи люди тоже не особо обращают внимание на чистоту ладоней. В эксперименте американских ученых всего три процента волонтеров (из 383) правильно мыли руки перед тем, как сделать себе бургер с индейкой. Большинство либо не придерживались положенных 20 секунд, либо не вытирали мокрые руки сухим чистым полотенцем. В результате у 81 процента добровольцев на ладонях выявили патогены, которых там не было в начале эксперимента.

Сомнения в безопасности

Что касается разницы между мытьем обычным и антибактериальным мылом, то ее практически нет. Корейские ученые сравнили действие двух типов мыла на 20 штаммах бактерий — в том числе кишечной палочки, стрептококка и стафилококка. Оказалось, что в реальных условиях 0,3 процента триклозана, добавляемого в антибактериальное мыло, не успевает подействовать на микробы, ведь руки моют не более 20 секунд. Кроме того, с некоторыми видами бактерий — например, Enterococcus faecalis и Staphylococcus aureus — лучше справляется обычное мыло. Правда, антибактериальное дольше сохраняет эффект — через девять часов микробов на руках было меньше, чем после обычного мыла.
Обзор других подобных исследований подтверждает: антибактериальное мыло не слишком действенно в борьбе с патогенами. При этом оно повышает риск развития штаммов бактерий, устойчивых к антибиотикам. А стафилококку и вовсе помогает заселять носоглотку человека, способствуя распространению стафилококковой инфекции.
Другие неприятные последствия использования антибактериального мыла, в составе которого есть триклозан, — аллергия у детей и подростков, ухудшение мышечной функции и даже массовая гибель клеток организма.
Причем триклокарбан, который считается альтернативой триклозану и добавляется вместо него, тоже небезопасен. Ученые из США предполагают, что он может накапливаться в организме матерей и передаваться потомству. Установлено, что у мышей, в чей организм попадало это вещество, рождалось потомство с лишним весом.
Кроме того, триклокарбан также вносит вклад в развитие устойчивости бактерий к антибиотикам.
Видео дня. Как бороться с бессонницей в пожилом возрасте
Последние новости
Украинский террор пришел на американскую землю Украинский террор пришел на американскую землю Новый мировой лидер требует мести, и нам будет плохо Новый мировой лидер требует мести, и нам будет плохо Суд взыскал с Грудинина более миллиарда рублей Суд взыскал с Грудинина более миллиарда рублей
Комментарии 
Теги:
ЗОЖ , Николай Брико , Минздрав РФ , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Врачи назвали самые вкусные средства от простуды
Врачи назвали самые вкусные средства от простуды
Алкоголизм связали с уменьшением головного мозга
Алкоголизм связали с уменьшением головного мозга
Обезболивающие помогают при лечении депрессии
Обезболивающие помогают при лечении депрессии1
Явные признаки того, что вас ждет тяжелая старость
Явные признаки того, что вас ждет тяжелая старость10
Осенний грипп-2019: основные симптомы
Осенний грипп-2019: основные симптомы
Новости партнеров
Видео
Осенний грипп-2019: основные симптомы
07:38
Осенний грипп-2019: основные симптомы
Болезни и лекарства
6 мифов о вакцинации для профилактики гриппа
06:59
6 мифов о вакцинации для профилактики гриппа
Болезни и лекарства Новости
Российские ученые нашли спасение от тяжелых ожогов
02:39
Российские ученые нашли спасение от тяжелых ожогов
Новости
Как справиться с изжогой
08:00
Как справиться с изжогой
Болезни и лекарства ЗОЖ
Как избавиться от боли без таблеток
03:15
Как избавиться от боли без таблеток
Народная медицина
Как впадают в летаргический сон
02:56
Как впадают в летаргический сон
ЗОЖ Наука
Врачи назвали простые способы избежать простуды
00:37
Врачи назвали простые способы избежать простуды
Болезни и лекарства
Как бороться с бессонницей в пожилом возрасте
01:45
Как бороться с бессонницей в пожилом возрасте
ЗОЖ Болезни и лекарства
Чем грозит гипертония в молодом возрасте
26:08
Чем грозит гипертония в молодом возрасте
Болезни и лекарства ЗОЖ
Россияне начали скупать антидепрессанты
03:11
Россияне начали скупать антидепрессанты
Болезни и лекарства ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение