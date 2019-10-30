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Медики опровергли самые популярные мифы о вреде кофе 

РИА «ФедералПресс» 6 часов назад
Медики опровергли популярные мифы о вреде кофе
Фото: Depositphotos
Кофе считают самым неоднозначным напитком: кто-то говорит о его вреде, а кто-то не может без него жить и считает его самым бодрящим продуктом. Медики опровергли самые популярные мифы о кофе.
Сообщается, якобы кофе вызывает гипертонию. Однако, по словам врачей давление может быть высоким и у тех, кто не пьет этот напиток.
Также есть миф, что кофе может вызывать ишемию. Специалисты передают, что кофе никак не влияет на эту болезнь, но если человек уже страдает от этого недуга — от употребления кофе лучше отказаться.
Некоторые считают, что кофе негативно влияет на кожу. Есть миф, что напиток вызывает прыщи и делает кожу тусклой. Ученые наоборот утверждают, что напиток содержит антиоксиданты, способствующие выработке коллагена. Так, кофе только полезен для красоты и молодости.
К популярным стереотипам можно отнести и байки про бессонницу. Сообщается, что кофе снижает усталость, а вот на сон не влияет никаким образом.
Кто-то уверен, что кофе нельзя пить беременным. Есть миф, что кофе может вызвать выкидыш. Медики опровергают этот стереотип, однако советуют пить кофе небольшими дозами.
Есть поверье, что кофе вызывает рак. Врачи утверждают, что напиток содержит антиоксиданты, что только защищает организм от онкологии.
Также специалисты рассказали, что кофе не делает человека нервным. Это большое заблуждение. Напротив, по словам экспертов, напиток благотворно влияет на нервную систему и повышает работоспособность, передает «МедикФорум».
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Теги:
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