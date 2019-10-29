Сибиряк сел на диету и поправился на 50 кг

Сибиряк сел на диету и поправился на 50 килограммов

33-летний житель Усть-Илимска вот уже полгода соблюдает назначенную врачами строгую диету. Однако за это время его вес не то что не уменьшился, а, напротив, только увеличился — почти на 50 килограммов. Историю сибиряка рассказывает «Комсомольская правда».

33-летний Алексей Русин всегда был полным, однако после смерти отца и вовсе перестал следить за питанием.

«Стресс я заедал вредной пищей: ел шоколадки, колбасу, пил газировку. Так располнел до 140 кг», — говорит он.

В январе этого года у Алексея умер дедушка, и стрелка на весах снова поползла вверх. Когда цифра перевалила за 150, мужчина обратился за помощью к эндокринологу.

Врачи сообщили, что у него резко поднялся сахар в крови, выписали таблетки и посадили на строгую диету. Из рациона в первую очередь пришлось исключить соленые, острые, жареные, копченые и жирные блюда. Алексей также отказался от сладостей, газировки, алкоголя и других вредных продуктов.

Мужчин стал есть 5 раз в день порциями по 100 граммов, больше двигаться. «В октябре я встал на весы в больнице и ахнул — 196 кг! То есть с весны, даже сидя на диете, я набрал почти 50 кило», —рассказывает он.

Врачи посоветовали Алексею записаться в спортзал, однако походы в фитнес-клуб он себе позволить не может. Мужчина работает охранником и живет с престарелой бабушкой, которая очень переживает за внука.

Врач-эндокринолог Ирина Кошикова отметила, что только 4% ожирения приходится на эндокринные заболевания, остальные 96% зависят от образа жизни.

«Если пациент стремительно набирает вес — значит, он нарушает диету. Опять же мы не знаем, на самом ли деле он ходит 4 тысячи шагов в день?», — говорит эксперт, добавляя, что при такой массе тела имеет место сильная нагрузка на суставы.

По ее мнению, если диета не помогает, нужно как можно быстрее обратиться к бариатрическим хирургам, так как вес 196 килограммов уже является запредельным.

Врач также предупредила о риске возникновения осложнений в виде диабета, гипертонии, артроза суставов, рекомендовав Алексею проверить еще и сердце.