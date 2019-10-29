Почему старики в «синей зоне» Сардинии живут до 110 лет

Так называемая "синия зона" Сардинии в районе Барбаджа — это зона супердолголетия, которая давно привлекла внимание ученых и медиков. Старики тут часто доживают до 100 и даже 110 лет. Всего таких зон супердолголетия на Земле четыре. Помимо Сардинии, они расположены на острове Окинава в Японии, полуострове Никоя (Коста-Рика) и в городке Лома Линда (Калифорния, США).

Секрет долголетия

Изучая образ жизни долгожителей Сардинии, ученые пришли к таким выводам: поскольку Барбаджа долгое время была отделена горами от остальной Сардинии, там сложились особые социокультурные условия. Помимо особенностей питания (в регионе едят простую пищу, выращенную здесь же, на Сардинии), старики здесь никогда не бывают изолированы от жизни общества. Именно крепкие социальные связи помимо генетических особенностей, физических упражнений и отсутствия стресса медики считают причиной долгой жизни сардинцев. Исследования показали, что к старикам в Барбадже ежедневно заходят младшие родственники, племянницы и внучки готовят им обеды, с ними оставляют детей. Таким образом они не оказываются выключены из жизни родной деревни. Это согласуется с проведенными ранее исследованиями, в которых людей расспрашивали о количестве друзей и родственников, с которыми они регулярно общаются, а потом наблюдали в течение долгих лет за состоянием их здоровья. Выяснилось, что те люди, кто имеет менее 4 близких друзей, имеют гораздо меньше шансов дожить до преклонного возраста, чем люди, ведущие активную социальную жизнь и регулярно встречающиеся с друзьями и родственниками.