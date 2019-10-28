Врач рассказал, к чему приводят ночные перекусы

Ночные перекусы не только портят фигуру, но и приводят к болезням зубов и преждевременному старению. Об этом рассказал главврач Домодедовской стоматологической поликлиники Михаил Каюгин, сообщается на сайте Минздрава Московской области.

Эксперт пояснил, что ближе к ночи в головном мозге вырабатывается гормон сна — мелатонин. В это время структуры ротовой полости «понимают», что организм скоро уснет и еды не будет, а потому активность слюнных желез ночью снижается из-за ненадобности.

Привычка есть по ночам может привести к кариесу, поскольку «частички пищи хорошо приклеиваются к зубам», пояснил врач.

Он также отметил, что ночные перекусы — путь к преждевременному старению. Во время сна клетки восстанавливаются и обновляются. Если организм тратит все силы на переваривание плотного ужина, ресурсов на восполнение энергии и омоложение уже не остается.

Вдобавок эксперт предупредил о риске развития сердечно-сосудистых заболеваний.