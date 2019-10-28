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Врач рассказал, к чему приводят ночные перекусы 

Medical Note + ещё 1 3 часа назад
Врач рассказал, к чему приводят ночные перекусы
Фото: Medical Note
Ночные перекусы не только портят фигуру, но и приводят к болезням зубов и преждевременному старению. Об этом рассказал главврач Домодедовской стоматологической поликлиники Михаил Каюгин, сообщается на сайте Минздрава Московской области.
Эксперт пояснил, что ближе к ночи в головном мозге вырабатывается гормон сна — мелатонин. В это время структуры ротовой полости «понимают», что организм скоро уснет и еды не будет, а потому активность слюнных желез ночью снижается из-за ненадобности.
Привычка есть по ночам может привести к кариесу, поскольку «частички пищи хорошо приклеиваются к зубам», пояснил врач.
Он также отметил, что ночные перекусы — путь к преждевременному старению. Во время сна клетки восстанавливаются и обновляются. Если организм тратит все силы на переваривание плотного ужина, ресурсов на восполнение энергии и омоложение уже не остается.
Вдобавок эксперт предупредил о риске развития сердечно-сосудистых заболеваний.
«Из-за избытка глюкозы истончаются стенки сосудов, — отмечает Михаил Калюгин. — Также ночные приемы пищи могут привести к формированию атеросклеротических бляшек и тромбов».
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Теги:
ЗОЖ , Новости
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