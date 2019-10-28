Шапки низкого качества оказались опасны для здоровья

Некачественные вязанные шапки и береты могут вызывать смертельные болезни. Об этом предупредили россиян эксперты. Вред человеческому здоровью наносят различные порошки и кондиционеры, которые используются при стирке, а также опасные вещества, включая красители, которые часто обнаруживаются в пряже. По словам специалистов, до 80% российских шапок потенциально вредны для здоровья и даже могут спровоцировать рак.

На что надо обращать внимание: на зуд после ношения шапки. А также сильную головную боль — это может указывать на опухоль головного мозга.

Среди самых опасных для здоровья шапок эксперты назвали расширые бисером и стразами уборы. Для хранения таких шапок нужна специальная, очень опасная для здоровья химия.