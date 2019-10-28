Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Шапки низкого качества оказались опасны для здоровья 

Рамблер 4 часа назад
Некачественные вязанные шапки и береты могут вызывать смертельные болезни. Об этом предупредили россиян эксперты. Вред человеческому здоровью наносят различные порошки и кондиционеры, которые используются при стирке, а также опасные вещества, включая красители, которые часто обнаруживаются в пряже. По словам специалистов, до 80% российских шапок потенциально вредны для здоровья и даже могут спровоцировать рак.
На что надо обращать внимание: на зуд после ношения шапки. А также сильную головную боль — это может указывать на опухоль головного мозга.
Среди самых опасных для здоровья шапок эксперты назвали расширые бисером и стразами уборы. Для хранения таких шапок нужна специальная, очень опасная для здоровья химия.
Ранее "Рамблер" рассказал, опасно ли постоянно ходить в наушниках.
Теги:
ЗОЖ , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Специалисты назвали причину остановки сердца
Специалисты назвали причину остановки сердца
Выявлены предотвращающие рак продукты
Выявлены предотвращающие рак продукты
7 средств от простуды, которые реально работают
7 средств от простуды, которые реально работают
Апельсиновая кожура помогает от рака и ожирения
Апельсиновая кожура помогает от рака и ожирения
«Это не наркотик, но следствие закроет на это глаза»
«Это не наркотик, но следствие закроет на это глаза»3
Видео
Российские ученые нашли спасение от тяжелых ожогов
02:39
Российские ученые нашли спасение от тяжелых ожогов
Новости
Как избавиться от боли без таблеток
03:15
Как избавиться от боли без таблеток
Народная медицина
Врачи назвали простые способы избежать простуды
00:37
Врачи назвали простые способы избежать простуды
Болезни и лекарства
Как защититься от болезни Альцгеймера
14:19
Как защититься от болезни Альцгеймера
Болезни и лекарства ЗОЖ
Что поможет во время эпидемии гриппа
20:36
Что поможет во время эпидемии гриппа
Болезни и лекарства
Как обогащаются полулегальные фармацевты
04:47
Как обогащаются полулегальные фармацевты
Новости
Почему полезно часто стоять
09:35
Почему полезно часто стоять
ЗОЖ
Почему при беге колет в боку и что с этим делать
02:47
Почему при беге колет в боку и что с этим делать
ЗОЖ Наука
Вся правда о прививках против гриппа
04:23
Вся правда о прививках против гриппа
ЗОЖ Болезни и лекарства
Что будет с российской генетикой
03:29
Что будет с российской генетикой
Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение