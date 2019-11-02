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Как два съеденных в день яйца отразятся на здоровье 

Рамблер 1 час назад
Как два съеденных в день яйца отразятся на здоровье
Фото: Depositphotos
Яйца давно стали тем продуктом, который есть в холодильнике у всех и практически всегда. Но на вопрос, сколько же яиц можно съедать в день, медики не дают однозначного ответа. Правда, отмечают, что два яйца в сутки весьма положительно скажутся на здоровье и не только. Почему же стоит ежедневно съедать по два яйца, рассказывает «Рамблер».

Защита мозга

Каждый день потребляя по два яйца, вы снабжаете свой мозг достаточным количеством фосфолипидов, которые отвечают за память и принимают участие в нормальном функционировании мозга.

Ясное зрение

В куриных яйцах содержится большое количество лютеина, вещества, которое принимает непосредственное участие в «обеспечении» человека ясным и четким зрением. Если лютеина в организме недостаточно, зрение может ухудшиться.

Крепкие кости и зубы

Специалисты считают, что, употребляя по два яйца в день, человек получает «лишнюю» дозу витамина D, который улучшает усвоение кальция, получаемого из других продуктов, а, следовательно, содействует укреплению костей и зубов.

Здоровая печень

Фосфолипиды, содержащиеся в куриных яйцах, о которых уже было упомянуто выше, способствуют выведению из печени токсинов.
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Редактор:  Александра Нечаева
Теги:
ЗОЖ
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