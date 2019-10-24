Почему при простуде не стоит дышать над картошкой

И другие популярные мифы о здоровье. «Рамблер» публикует список — проверьте, не заблуждаетесь ли вы в своих суждениях!

Дышать при насморке над кастрюлей с вареной картошкой

Ох уж этот старинный способ лечения простуды, о котором нам часто напоминают наши бабушки и дедушки! Прогревание носа действительно может помочь с заложенностью, но вылечить насморк — нет. А еще вы рискуете получить ожог дыхательных путей — оно вам нужно?

Не есть мороженое при простуде

Считается, что холодный десерт раздражает больное горло и усиливает симптомы болезни. А молочные продукты провоцируют выделение слизи в органах дыхания. На самом деле, это все миф. Вы, напротив, можете есть это лакомство маленькими кусочками в подтаявшем состоянии, и оно будет работать как легкий анастетик. А еще мороженое — продукт калорийный: поможет человеку восполнить запасы энергии, которая ушла на борьбу с вирусами.

Бояться, что щелканье пальцами приведет к артриту

Дональд Унгер, врач из США, 50 лет изучал этот вопрос: он поставил на себе эксперимент и в течение этого времени (с самого детства) усиленно щелкал пальцами левой руки. После обследования в пожилом возрасте у Дональда не нашли никакого артрита. Самое страшное последствие вашей привычки — недовольство окружающих вас людей, и только! А щелчки — это не хруст костей, а азот, который высвобождается из суставов таким звуком.

Не есть после 18:00, боясь располнеть

Очень частое заблуждение многих приверженцев ЗОЖ. Жареная картошка в сырном соусе и чизбургер принесут одинаковое количество калорий в ваш организм в любое время суток. Все дело в том, что если человек не ел в течение дня регулярно, к вечеру у него усилится аппетит, и он съест очень много пищи, которую организму во время сна придется перерабатывать. А ведь он должен, как и вы, отдыхать! Но и делать огромные перерывы в приемах пищи тоже не рекомендуется. Если вы ложитесь спать в полночь, последний раз есть в 18:00 — большая ошибка. Оптимальное время для ужина — за три часа до сна.