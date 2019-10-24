Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Почему при простуде не стоит дышать над картошкой 

Рамблер 4 часа назад
Почему при простуде не стоит дышать над картошкой
Фото: depositphotos.com
И другие популярные мифы о здоровье. «Рамблер» публикует список — проверьте, не заблуждаетесь ли вы в своих суждениях!

Дышать при насморке над кастрюлей с вареной картошкой

Ох уж этот старинный способ лечения простуды, о котором нам часто напоминают наши бабушки и дедушки! Прогревание носа действительно может помочь с заложенностью, но вылечить насморк — нет. А еще вы рискуете получить ожог дыхательных путей — оно вам нужно?

Не есть мороженое при простуде

Считается, что холодный десерт раздражает больное горло и усиливает симптомы болезни. А молочные продукты провоцируют выделение слизи в органах дыхания. На самом деле, это все миф. Вы, напротив, можете есть это лакомство маленькими кусочками в подтаявшем состоянии, и оно будет работать как легкий анастетик. А еще мороженое — продукт калорийный: поможет человеку восполнить запасы энергии, которая ушла на борьбу с вирусами.

Бояться, что щелканье пальцами приведет к артриту

Дональд Унгер, врач из США, 50 лет изучал этот вопрос: он поставил на себе эксперимент и в течение этого времени (с самого детства) усиленно щелкал пальцами левой руки. После обследования в пожилом возрасте у Дональда не нашли никакого артрита. Самое страшное последствие вашей привычки — недовольство окружающих вас людей, и только! А щелчки — это не хруст костей, а азот, который высвобождается из суставов таким звуком.

Не есть после 18:00, боясь располнеть

Очень частое заблуждение многих приверженцев ЗОЖ. Жареная картошка в сырном соусе и чизбургер принесут одинаковое количество калорий в ваш организм в любое время суток. Все дело в том, что если человек не ел в течение дня регулярно, к вечеру у него усилится аппетит, и он съест очень много пищи, которую организму во время сна придется перерабатывать. А ведь он должен, как и вы, отдыхать! Но и делать огромные перерывы в приемах пищи тоже не рекомендуется. Если вы ложитесь спать в полночь, последний раз есть в 18:00 — большая ошибка. Оптимальное время для ужина — за три часа до сна.
Вся правда о прививках против гриппа
Комментарии4
ЗОЖ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как не довести себя до гипертонического криза
Как не довести себя до гипертонического криза
Врачи рассказали о том, как избежать сонного паралича
Врачи рассказали о том, как избежать сонного паралича
Кто и где смог воспользоваться правом на эвтаназию
Кто и где смог воспользоваться правом на эвтаназию2
Симптомы, указывающие на необходимость колоноскопии
Симптомы, указывающие на необходимость колоноскопии
Названа неожиданная причина болезни Альцгеймера
Названа неожиданная причина болезни Альцгеймера7
Видео
Российские ученые нашли спасение от тяжелых ожогов
02:39
Российские ученые нашли спасение от тяжелых ожогов
Новости
Как избавиться от боли без таблеток
03:15
Как избавиться от боли без таблеток
Народная медицина
Врачи назвали простые способы избежать простуды
00:37
Врачи назвали простые способы избежать простуды
Болезни и лекарства
Почему полезно часто стоять
09:35
Почему полезно часто стоять
ЗОЖ
Почему при беге колет в боку и что с этим делать
02:47
Почему при беге колет в боку и что с этим делать
ЗОЖ Наука
Вся правда о прививках против гриппа
04:23
Вся правда о прививках против гриппа
ЗОЖ Болезни и лекарства
Что будет с российской генетикой
03:29
Что будет с российской генетикой
Наука
По тюменскому селу бродит странная болезнь
05:02
По тюменскому селу бродит странная болезнь
Болезни и лекарства Новости
Как организм намекает на железодефицитную анемию
03:16
Как организм намекает на железодефицитную анемию
Болезни и лекарства
Признаки того, что пора бросать пить
01:40
Признаки того, что пора бросать пить
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение