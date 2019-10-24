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Чем опасен интенсивный бег 

Рамблер 2 часа назад
Бег — это прекрасная кардиотренировка. Но даже бегать нужно правильно. «Рамблер» рассказывает, почему такое кардио на высоких скоростях может негативно отразиться на здоровье.
Ученые Гарвардского Университета провели исследование, в ходе которого установили, что интенсивный бег может привести к внезапной остановке сердца.
Особенно это относится к тем, кто ведет малоподвижный образ жизни: если такие люди начнут внезапно интенсивно заниматься бегом, их сердце с непривычки может просто не выдержать нагрузку. Такая беда может случиться и с профессиональным бегуном, который занимается интенсивным бегом на регулярной основе. В случае со спортсменами очень важно контролировать здоровье сердца и наблюдаться у кардиолога.
Прекрасная альтернатива для занятия спортом — интервальный бег (сочетание высоких и низких скоростей, прекрасно сжигает жир) и бег трусцой (на скорости 7-9 км/ч).
В целом, скорость должна подбираться индивидуально — главное, чтобы вам было комфортно, а бег был равномерным. Если вы пробежали 5 минут и сильно устали, значит ваша скорость выше ваших возможностей, и ее нужно снизить.
Если обычный бег для вас звучит скучно, попробуйте аэробные тренировки или круговые. В ходе занятий вы выполните большое количество упражнений, которые будут полезны для всех групп мышц. Также помогут специальные упражнения с эспандерами, свободным весом и другими различными тренажерами.
Если ваша цель — повысить свою выносливость, попробуйте йогу. Регулярные занятия подарят вам гибкость, а еще — моральное равновесие и спокойствие.
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ЗОЖ , Видео , Гарвардский университет
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