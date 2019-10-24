Что будет, если пить стакан воды натощак

Всем известно, насколько важно поддерживать водный баланс в организме в течение всего дня. Но далеко не все понимают, как сильно стакан воды натощак влияет на ваш организм. «Рамблер» подробнее расскажет обо всех полезных свойствах.

Многие исследования подтверждают, что выпитая на пустой желудок вода запускает метаболические процессы, оказывает укрепляющее действие на организм, а также помогает в лечении хронических заболеваний.

Ученые считают, что пара стаканов воды натощак способны очистить ваш организм от шлаков и токсинов, подготовить желудочно-кишечный тракт к работе, ускорить обмен веществ и даже избавить от лишнего веса. А это совсем не мало.

Что уж говорить о заболеваниях, в лечении которых, согласно исследованиям, помогает вода на пустой желудок: головная боль, тахикардия, эпилепсия, астма, болезни почек и мочевыводящих путей, гастрит, проблемы со зрением и нарушения менструального цикла.

Важно пить только чистую, некипяченую и при этом теплую воду. Нельзя заменять ее другими напитками. Лучше всего использовать фильтрованную или минеральную без газа. И между водой и приемом пищи должно пройти не менее 45 минут.

Для усиления целебного эффекта можно добавить мед или лимон.