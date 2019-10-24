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Чем грозит переизбыток токсинов в кишечнике 

Рамблер 2 часа назад
В кишечнике живут тысячи микроорганизмов, которые помогают поддерживать здоровье в целом. Однако, неправильный образ жизни: неправильное питание, прием антибиотиков и некоторых других лекарств баланс этот нарушают. О том, к каким последствиям может привести дисбаланс в кишечном микробиоме, рассказывает «Рамблер».

Расстройство пищеварительной системы

Переизбыток токсинов и бактерий в кишечнике ведет к сбоям в работе пищеварительной системы, в результате чего человек может столкнуться с такими неприятностями, как боль и вздутие живота, запор или диарея, неприятный запах изо рта.

Лишний вес

Здоровье кишечника — один из главных «ключей» к поддержанию оптимального веса. Дисбаланс же приводит к замедлению метаболизма, а, следовательно, к увеличению веса.

Воспаления

Переизбыток «вредных» бактерий и токсинов в кишечнике способен вызвать воспалительные реакции в организме, следствием которого могут стать аллергии, крапивница, акне и другие проблемы с кожей, а также сильные боли в суставах.

Эмоциональные расстройства

Дисбаланс кишечного микробиома способен также влиять на эмоциональное состояние человека. Большое количество токсинов и недружелюбных бактерий делает человека менее устойчивым к стрессам, заставляет чаще испытывать усталость, приводит к потере концентрации, внимания и может стать одним из факторов развития депрессии.
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