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Врачи пояснили, чем опасно длительное недосыпание 

Вечерняя Москва + ещё 2 1 час назад
Врачи пояснили, чем опасно длительное недосыпание
Фото: Вечерняя Москва
Подмосковные медики рассказали, чем опасно длительное недосыпание. Специалисты отметили, что взрослый человек должен спать не менее 7-8 часов в день.
Врач общей семейной практики Ершовской амбулатории Илья Угорский пояснил, что недосып сказывается на настроении и самочувствии. Человек становится вялым, раздражительным, замедляется реакция и ухудшается память.
Терапевт Тамара Смирнова также отметила, что при наличии проблем со сном, у человека истощается нервная система, он становится агрессивным, передает портал «Подмосковье сегодня».
Специалисты рекомендуют ложиться спать в одно и то же время, чтобы организм привык к режиму. Перед сном не следует есть илои пить чай и кофе. Комнату перед сном следует проветрить.
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