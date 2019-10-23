Врачи пояснили, чем опасно длительное недосыпание

Подмосковные медики рассказали, чем опасно длительное недосыпание. Специалисты отметили, что взрослый человек должен спать не менее 7-8 часов в день.

Врач общей семейной практики Ершовской амбулатории Илья Угорский пояснил, что недосып сказывается на настроении и самочувствии. Человек становится вялым, раздражительным, замедляется реакция и ухудшается память.

Терапевт Тамара Смирнова также отметила, что при наличии проблем со сном, у человека истощается нервная система, он становится агрессивным, передает портал «Подмосковье сегодня».

Специалисты рекомендуют ложиться спать в одно и то же время, чтобы организм привык к режиму. Перед сном не следует есть илои пить чай и кофе. Комнату перед сном следует проветрить.