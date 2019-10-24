Врач объяснила, почему опасно пить кофе по утрам 

Гастроэнтеролог Мария Бадалян считает, что заменять завтрак кружкой кофе — очень вредная привычка. Об этом пишет «Вечерняя Москва».
В первую очередь «завтракать» кофе вредно для гипертоников.
Напиток рекомендуется людям с пониженным давлением. В ином случае это грозит развитием инфаркта и инсульта.
«Если вы считаете нормальным давление 140 на 90 и каждое утро пьете кофе, то это может крайне плохо отразиться на здоровье», — отметила гастроэнтеролог.
Кроме того, напиток по утрам может плохо повлиять и на людей, у которых есть проблемы с ЖКТ.
«Если у человека желчекаменная болезнь, холецистит или билиарный сладж, такой «завтрак» никуда не годится», — предупредила Мария Бадалян.