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Молодая женщина 12 лет не может перестать икать 

Passion.ru 9 часов назад
Молодая женщина 12 лет не может перестать икать
Фото: Passion.ru
Вот уже 12 лет 31-летняя Лиза Грейвз из Линкольна икает по 100 раз на день. Все началось c беременности ее первой дочерью. Врачи, принимавшие у Лизы роды в 2008 году, были очень удивлены, когда женщина, родившая здоровую малышку, не могла перестать икать.
Чего только Лиза не пробовала, чтобы остановить икоту: жевать лимон, прыгать прыгать на одной ножке, есть сахар — все безуспешно. Лиза обошла немало врачей, однако все они лишь разводили руками, будучи не в силах ей помочь. Каково же было удивление женщины, когда 12 лет спустя, после всестороннего обследования и магнитно-резонансной томографии, в качестве причины ее икоты доктора назвали бессимптомный инсульт, который она перенесла во время родов. Не многие знают, но в некоторых случаев, помимо инсульта, икота также может быть симптомов таких опасных для жизни заболеваний, как менингит и опухоль мозга.
У беременных женщин из-за дополнительной нагрузки на организм увеличивается риск инсульта, однако у Лизы симптомы этого заболевания были такими незначительными, что никто и подумать не мог, что она перенесла на ногах эту тяжелую болезнь.
Хроническая икота хорошо поддается медикаментозному лечению, однако Лиза отказалась от приема лекарственных препаратов из-за их потенциальных побочных эффектов. У икоты женщины нет какого-то определенного паттерна, она может настигнуть в любое время дня и ночи, а иногда и до 20 раз за час. Ее проявления усугубляют газированные напитки и алкоголь.
Женщина уже привыкла к своим приступам, однако ее друзья иногда все же вздрагивают от неожиданно издаваемого ей громкого звука, описываемого знакомыми как вой собаки, которой наступили на лапу, или кудахтанье курицы.
Лиза владеет маникюрным салоном, где практически все мастера уже привыкли к ее особенности, однако иногда от неожиданности нет-нет да и промахиваются, когда наносят лак на ногти клиенток.
“Бывали времена, когда из-за непроизвольной икоты на людях мне приходилось чувствовать себя очень неловко и я старалась избегать общественных мест, но сейчас я просто не обращаю на это внимания”,
— поделилась Лиза с порталом Daily mail.
Во время семейных выходов в ресторан Лиза обычно заранее предупреждает официантов и людей за соседними столиками о своей икоте, чтобы избежать неловкой ситуации.
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ЗОЖ
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