Какие продукты чистят кровь

Что есть, чтобы очистить кровь

Неправильный образ жизни, питание и негативные факторы окружающей среды приводят к тому, что в крови человека накапливается множество инородных тел: токсинов, микробов, тяжелых металлов и т.п. Это крайне неприятно отражается на нашем здоровье. Но организму можно помочь, причем, используя для этого не только лекарственные препараты, но и «подручные средства»: знакомые всем продукты. О них расскажет «Рамблер».

Морковь

В этом овоще помимо витаминов А, В, С и К содержится много очень важного белка глутатиона. Он отлично очищает печень, помогая организму избавиться от токсинов. В результате этих действий кровеносная система становится чище, а также нормализуется работа почек.

Яблоки

В этих плодах содержится пектин, который умеет связывать тяжелые металлы и холестерин, накопившиеся в крови, способствуя таким образом ее очищению.

Тыква

Любой сорт этого овоща весьма полезен для организма. Но тем, кто хочет почистить кровь, рекомендуем выбрать горькую тыкву. В ней содержится множество антиоксидантов, которые способствуют улучшению пищеварения, выведению из крови токсинов, понижению кровяного давления и даже снижению веса.

Чеснок

В этом остром овоще с резким запахом содержится сера, которая способствует выведению из организма токсинов и прекрасно очищает организм от всего ненужного. Кроме того, стоит напомнить о противомикробных свойствах чеснока, которые уничтожают грибки, вирусы и помогают в профилактике заболеваний.