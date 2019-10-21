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Как кишечник влияет на мозг 

Рамблер 7 часов назад
Возможно, вы будете удивлены, но на наше самочувствие очень сильное влияние оказывает кишечник. От его нормальной работы зависит функционирование многих органов нашего тела. Влияет кишечник даже на мозг. В чем же эта связь, и как связан кишечник с другими органами, рассказывает «Рамблер».
Дело в том, что в кишечнике живет множество различных бактерий, которые и оказывают то или иное воздействие на наш организм, влияя на разные органы и функции организма в целом.

Иммунитет

Большая часть иммунной системы, собственно, и находится в кишечнике. Ежедневно в кишечник поступает множество чужеродных веществ, которые легко могут вызвать различные заболевания. Бактерии же, населяющие кишечник, своевременно распознают и расправляются с «чужаками», защищая организм.

Почки

Вместе с почками кишечник (толстая кишка) помогают регулировать водно-солевой баланс в теле человека, а также очищают кровь от токсинов, которые могут попасть в нее из кишечника. Если слизистая кишечника повреждена, это может негативно сказаться и на работе почек. Например, при повреждении слизистой кишечника и ее неправильной работе, во время прием антибиотиков вредные вещества, которые не сумел «отфильтровать» кишечник, поступают в кровь. Это может привести к воспалению, которое доходит и до почек, и может стать причиной развития хронической почечной недостаточности.

Мозговая деятельность

На мозговую деятельность кишечник тоже влияет самым непосредственным образом. Начнем с того, что именно клетки кишечника вырабатывают гормон настроения, серотонин, влияющий на многие процессы в организме. Также микрофлора кишечника принимает участие в выработке веществ, которые влияют на гематоэнцефалический барьер, являющийся своеобразным «фильтром» между кровеносной системой и мозгом и защищающий мозг от вредных веществ, которые могут попасть в него вместе с кровью.
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