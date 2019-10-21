Как кишечник влияет на мозг 

Возможно, вы будете удивлены, но на наше самочувствие очень сильное влияние оказывает кишечник. От его нормальной работы зависит функционирование многих органов нашего тела. Влияет кишечник даже на мозг. В чем же эта связь, и как связан кишечник с другими органами, рассказывает «Рамблер».
Дело в том, что в кишечнике живет множество различных бактерий, которые и оказывают то или иное воздействие на наш организм, влияя на разные органы и функции организма в целом.
Иммунитет
Большая часть иммунной системы, собственно, и находится в кишечнике. Ежедневно в кишечник поступает множество чужеродных веществ, которые легко могут вызвать различные заболевания. Бактерии же, населяющие кишечник, своевременно распознают и расправляются с «чужаками», защищая организм.
Почки
Вместе с почками кишечник (толстая кишка) помогают регулировать водно-солевой баланс в теле человека, а также очищают кровь от токсинов, которые могут попасть в нее из кишечника. Если слизистая кишечника повреждена, это может негативно сказаться и на работе почек. Например, при повреждении слизистой кишечника и ее неправильной работе, во время прием антибиотиков вредные вещества, которые не сумел «отфильтровать» кишечник, поступают в кровь. Это может привести к воспалению, которое доходит и до почек, и может стать причиной развития хронической почечной недостаточности.
Мозговая деятельность
На мозговую деятельность кишечник тоже влияет самым непосредственным образом. Начнем с того, что именно клетки кишечника вырабатывают гормон настроения, серотонин, влияющий на многие процессы в организме. Также микрофлора кишечника принимает участие в выработке веществ, которые влияют на гематоэнцефалический барьер, являющийся своеобразным «фильтром» между кровеносной системой и мозгом и защищающий мозг от вредных веществ, которые могут попасть в него вместе с кровью.