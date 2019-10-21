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Диетолог развеяла популярные мифы о пользе питья воды 

News.ru 6 часов назад
Диетолог развеяла популярные мифы о питье воды
Фото: News.ru
Диетолог из Германии Аня Крумбе развеяла пять популярных мифов о пользе питья воды для организма. По её словам, полезно лишь определённое количество жидкости, а всё остальное идёт во вред.
Например, совершенно необязательно выпивать 2,5 литра воды в день, так как часть жидкости поступает в организм с пищей. Достаточно литра-полтора воды в день.
Дело в том, что излишки жидкости приводят к падению уровня натрия в крови, что приводит к постоянному чувству жажды. Кроме того, лишняя вода нагружает почки и сердце, а также способствует появлению отёков, в том числе мозговых.
Крумбе также призвала пить как можно больше воды во время еды. По её словам, мнение о том, что жидкость нарушает пищеварение — миф. На самом деле концентрация кислоты желудочного сока так существенна, что выпитая за обедом вода никак не может разбавить его.
Также диетолог пояснила, что правильный ориентир для употребления воды вовсе не жажда, а цвет мочи. Если она тёмно-жёлтая, значит, нужно выпить стакан воды небольшими глотками.
Ещё одним мифом по словам Крумбе является мнение о том, что, выпивая два стакана воды по утрам, можно избавиться от лишних килограммов. На самом деле вода стимулирует пищеварение и компенсирует потери жидкости ночью, но к похудению это не имеет отношения, сообщает портал «МедикФорум».
Ранее News.ru писал о том, что врач Григорий Конев призвал россиян отказаться от покупки и употребления привозных бананов. По его словам, фрукты перед отправкой в Россию обрабатывают содержащими фенол химикатами Е230, Е231 и Е232 для увеличения срока хранения. При этом используемые вещества не просто вредны, а канцерогенны. Медик пояснил, что даже незначительное попадание фенола в организм может спровоцировать развитие онкологических заболеваний.
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