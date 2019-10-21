Чем китайская медицина может навредить русскому человеку

Появившись еще в седьмом веке до нашей эры, китайская медицина быстро стала, можно сказать, системной и умела прекрасно справляться с огромным количеством заболеваний, в то время как другие народы в качестве лечебных средств использовали чаще заговоры, танцы с бубнами и упование на волю богов.

Здравоохранение Китая четко подразделяется на традиционную и нетрадиционную медицину. Причем даже авторитетные медики затрудняются сказать, какая из них более эффективная. Система обучения для китайских врачей выстроена давно и соблюдается очень строго. Для получения диплома нужно учиться минимум семь лет в профильном учебном заведении, потом проходить практику, подтверждать свои знания и навыки — и лишь затем может рассматриваться вопрос о практической работе врача. Получить разрешение на частную практику непросто, обойти квалификационные требования невозможно. Поэтому и уровень медицинского обслуживания в Китае чрезвычайно высок, а средняя продолжительность жизни давно перешагнула 70-летний порог.

Нетрадиционная медицина считается более кулуарной частью жизни китайцев, однако она не менее востребована и не менее успешно решает задачи поддержания здоровья всей нации. Однако можно сказать, что официальную медицину больше относят к западному направлению, а нетрадиционная больше востребована внутри страны у коренного населения. В чем же причина такого разделения? Исконно нетрадиционная китайская медицина призвана справляться с хроническими заболеваниями. То есть она применяется не в экстренных случаях, а как правило сопровождает человека в течение всей его жизни, для чего используются местные средства и практики. Европейцу и русскому человеку скорее предложат западный вариант лечения. Это распространяется на неотложную помощь, акушерство, гинекологию и педиатрию, а также онкологию, поддающуюся лечению.

Культура жизни и питания китайца и русского человека сильно отличается. Рацион китайца почти на 40 процентов состоит из морепродуктов, в то время как содержание рыбы и моллюсков в пищевом наборе русского человека в десять раз ниже, а животных жиров намного выше, чем у жителей Поднебесной. По словам востоковеда, члена РАЕН, профессора Алексея Маслова , у китайцев и русских разная восприимчивость к одним и тем же лекарственным препаратам, поэтому предсказать воздействие во многих случаях и вовсе невозможно.

Согласно исследованиям, которые проводили ученые из Центра нетрадиционной медицины «Шэньгу», молоко и молочные продукты, например творог и сыр, а также большое количество животных жиров, предпочитаемых русскими и европейцами, не только негативно влияют работу пищеварительного аппарата организма человека, приводя, в частности, к атеросклерозу, но и меняют микрофлору, вызывают совершенно иную реакцию на привычные для китайцев методы лечения и оздоровления. Не зря же многие врачи придерживаются мнения, что лучшие лекарственные средства для пациента — те, что изготовлены на основе сырья той местности, где этот пациент родился и вырос. Иными словами, в организм китайца за многие века буквально «вписаны» молекулы тех растений и организмов, которые характерны именно для того же ареола обитания.

Австралийские ученые из Университета Мердока решили системно проанализировать, что предлагают европейцам под видом китайских уникальных и универсальных лечебных средств. К исследованиям ученые подошли основательно, применив самое передовое лабораторное оборудование, в том числе ДНК-секвенаторы, для анализа 15 лекарств китайской медицины, предлагаемых в том числе и в России. Результаты ошеломили: в составе этих средств были обнаружены вещества, которые являются или опасными, или безусловно ядовитыми для наших потребителей. Почти 70 таких опасных ингредиентов могут вызвать аллергические реакции, серьезные заболевания почек и печени, мочеполовой системы — вплоть до онкологии. Токсины, которые могут подорвать здоровье русского человека, не вызовут такой реакции у китайца, привыкшего взаимодействовать и соседствовать с источником таких компонентов в течение многих веков.

К сожалению, в последние годы во много раз выросла угроза нарваться и на явную подделку, предлагаемую в России в виде БАД, разных видов якобы лечебного чая, микстур и порошков непонятного происхождения. В стремлении оздоровиться «сейчас и сразу» человек склонен покупать разрекламированные средства без сертификата и документов, рискуя не только остатками здоровья, но и жизнью. Кроме того, китайская медицина нацелена на долгое воздействие на пациента, за несколько сеансов невозможно получить квалифицированную помощь от «гастролирующего» китайского целителя. Услышали или прочитали о таком предложении? Даже не сомневайтесь: перед вами шарлатан. Стоит ли рисковать жизнью в призрачной надежде на оздоровление?