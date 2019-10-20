Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Какие соки улучшают мужское здоровье 

РИА Новости Крым 3 часа назад
Какие соки улучшают мужское здоровье
Фото: Pixabay
Зарубежные специалисты назвали самые полезные для мужского здоровья соки. В их число вошли арбузный, гранатовый, сельдерейный и тыквенный соки. Об этом пишет МедикФорум.
Так, гранатовый сок заслужил почетное место в списке благодаря содержащихся в нем витаминах А, B1, B2, B6, C, а также железу, калию, магнию и фосфору. Эти вещества благотворно влияют на кровеносные сосуды и, следовательно, мужскую потенцию.
Тыквенный сок, в свою очередь, полезен для мужчин благодаря цинку, который повышает уровень тестостерона.
В арбузном соке содержатся цитруллин и аминокислота с сосудорасширяющим эффектом. Механизм воздействия на организм цитруллина схож с силденафилом — действующим веществом таблеток для усиления потенции.
Наконец, популярный среди поклонников ЗОЖ сельдерейный сок богат андротестостероном, который трансформируется в тестостерон. Помимо всего прочего, сельдерейный сок помогает при недугах ЖКТ и мочекаменном заболевании.
Какая еда отбеливает зубы
РИА Новости Крым: последние новости
В России расширят список жизненно необходимых лекарств В России расширят список жизненно необходимых лекарств Что нужно есть, чтобы повысить иммунитет и снизить риск развития рака Что нужно есть, чтобы повысить иммунитет и снизить риск развития рака Эксперты назвали самые распространенные детские болезни Эксперты назвали самые распространенные детские болезни
Комментарии
ЗОЖ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мифы и правда о лазерной коррекции зрения
Мифы и правда о лазерной коррекции зрения
О чем рассказывают врачи-паразитологи
О чем рассказывают врачи-паразитологи
Правда ли, что холод может привести к циститу
Правда ли, что холод может привести к циститу
Врачи забыли пациентку в томографе
Врачи забыли пациентку в томографе
Малышева назвала бесполезные средства от простуды
Малышева назвала бесполезные средства от простуды
Видео
Как организм намекает на железодефицитную анемию
03:16
Как организм намекает на железодефицитную анемию
Болезни и лекарства
Признаки того, что пора бросать пить
01:40
Признаки того, что пора бросать пить
ЗОЖ
Раскрыта серьезная опасность малых доз спиртного
01:53
Раскрыта серьезная опасность малых доз спиртного
Болезни и лекарства
Как печень восстанавливается после алкоголя
02:37
Как печень восстанавливается после алкоголя
ЗОЖ
В больницах выявлены очаги кори
01:00
В больницах выявлены очаги кори
Новости
Как отбелить зубы, изменив диету
03:12
Как отбелить зубы, изменив диету
Народная медицина
Какие секреты можно узнать о человеке по рукам
03:07
Какие секреты можно узнать о человеке по рукам
Народная медицина
Доктор Мясников назвал самые бесполезные лекарства
14:03
Доктор Мясников назвал самые бесполезные лекарства
Болезни и лекарства
Медики рассказали, как чеснок влияет на здоровье
02:39
Медики рассказали, как чеснок влияет на здоровье
ЗОЖ
Есть ли польза в гомеопатии
19:19
Есть ли польза в гомеопатии
Народная медицина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение