Почему вы не всегда чувствуете сытость после еды

Вы съели первое, второе и десерт, а ощущения сытости все еще не появилось? Нет, это совсем не означает, что у вас второй желудок. «Рамблер» рассказывает, почему такое может происходить.

На самом деле объем еды и количество калорий в блюде не всегда влияют на наше чувство сытости. Большее значение имеют питательные вещества, которые оно содержит. Если в нем есть пищевые волокна, белки и полезные жиры, большая вероятность, что после приема пищи вы еще долго не будете испытывать чувство голода. К примеру, клетчатка, попадая в желудок, разбухает в нем, долго переваривается и дарит нам чувство сытости на продолжительное время. А вот простые углеводы усваиваются моментально: не удивляйтесь, если после обеда из пасты или сэндвича с дрожжевым хлебом вы уже через час ощутите чувство голода.

Про питьевой режим сказано и написано уже тысячу раз, и он играет огромную роль в вопросе насыщения. Очень часто мозг воспринимает жажду за голод, поэтому даже после плотного обеда вы можете очень быстро захотеть есть. Именно поэтому полтора литра чистой негазированный — норма, которую должен соблюдать каждый.

В состоянии стресса мы очень часто переедаем. Нам становится скучно или, наоборот, очень грустно — и руки тут же тянутся к еде без особого повода. Если у вас есть вредная привычка — есть и одновременно делать что-то еще (работать, смотреть фильмы/сериалы и т.д.), избавляйтесь от нее как можно скорее. Во время еды вы должны быть сосредоточены на том, что попадает ваш желудок. Находясь за компьютером и одновременно потребляя пищу, ваш мозг сконцентрирован не на еде, и вы не осознаете, сколько съедаете. В результате этого съедаете больше, чем нужно, и чувство сытости долго не появляется.

Еще одна распространенная ошибка — вы очень быстро поглощаете пищу и не успеваете наесться. 20-30 минут — оптимальное время для любого приема еды: тщательно прожевывайте пищу и не запивайте водой.