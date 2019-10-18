Ученые выяснили, что снижает риск диабета у мужчин

Тренировки до завтрака снижают риск диабета у мужчин

Польза от физических упражнений возрастет, если делать их до завтрака. Это улучшает реакцию организма на инсулин, снижает риск развития диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли британские ученые из университетов Бата и Бирмингема. О результатах исследования сообщает пресс-служба Университета Бата.

Шестинедельное исследование, в котором приняли участие тридцать мужчин, страдающих ожирением и избыточным весом, выявило, что можно контролировать уровень сахара в крови не только меняя график приема пищи, но и время занятий спортом. Люди, которые выполняют физические упражнения до завтрака, сжигают вдвое больше жира, чем те, кто тренируется после приема пищи. Повышенное потребление жира у тренирующихся на голодный желудок связано с более низким уровнем инсулина во время физических упражнений, считают ученые. Если человек голодал всю ночь, он будет использовать больше жира из своей жировой ткани и жировой прослойки мышц в качестве топлива.

Это не оказывает прямого воздействия на потерю веса, но положительно влияет на здоровье. При таком режиме организм лучше реагирует на инсулин, что снижает риск развития диабета второго типа и болезней сердца. Ученые обнаружили, что мышцы тех, кто тренировался до завтрака, были более чувствительны к инсулину. У них также было отмечено заметное увеличение белков, особенно тех, которые участвуют в транспортировке глюкозы из кровотока в мышцы.

"Мы обнаружили, что мужчины в исследовании, которые занимались физическими упражнениями до завтрака, сжигали вдвое больше жира, чем группа, которая занималась физическими упражнениями после. Важно, что, хотя это не повлияло на потерю веса, это значительно улучшило их общее состояние здоровья", — приводит слова одного из авторов исследования доктора Хавьера Гонсалеса (Javier Gonzalez) из Департамента здравоохранения Университета Бата пресс-служба института.

Получается, что, не меняя интенсивность физических упражнений или их продолжительность, можно увеличить пользу тренировок для здоровья. Теперь ученым предстоит выяснить, каковы долговременные последствия такого режима спортивных занятий, а также насколько он эффективен и для женщин тоже.