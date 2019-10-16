Чем опасны контактные линзы

Контактные линзы — вещь популярная. Кто-то считает их наиболее удобным средством для коррекции зрения, кто-то переживает, что очки могут испортить черты лица, и тоже выбирает линзы.

Но мало кто задумывается о том, что их регулярное ношение может привести к большему ухудшению зрения, сухости и разрушению тканей глаза.

Сухость глаз появится при неправильном использовании контактных линз и пренебрежении в отношении ухода за ними. Недопустимо и носить их более положенных 6 часов в сутки.

Но даже если следовать всем рекомендациям, есть риск возникновения осложнений.

Синдром сухого глаза — один из постоянных спутников контактной коррекции зрения. Дискомфорт, болевые ощущения, жжение — последствия регулярного ношения контактных линз.

И можно считать везением, если дискомфортом все ограничится. Синдром сухого глаза — предпосылка для развития воспаления (в том числе хронического) роговицы и развития на ней наслоений и уплотнений, появления «бляшек» на конъюктиве, а также — для прочих не менее серьезных офтальмологических заболеваний.

Чтобы предупредить возникновение неприятных последствий, рекомендуется использовать специальные растворы, которые будут способствовать скорейшему восстановлению полученных повреждений и смогут в достаточной степени увлажнить глаза.