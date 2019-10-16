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Зуб мудрости: удалить или оставить 

Yellmed 1 час назад
Зуб мудрости: удалить или оставить
Фото: Yellmed
Как правило, прорезывание зубов происходит в возрасте 16-25 лет — к тому моменту, когда костная ткань челюсти полностью сформирована. Иногда они растут в неправильном направлении: коронковая часть может быть расположена в сторону соседних зубов, щек или языка.
Нередко прорезывающиеся «восьмерки» смещают соседние зубы, потому что для них просто нет места. В 99% случаев это вызывает дискомфорт, боль и припухлость. Но всегда ли стоит «избавляться» от зубов мудрости? На этот и другие вопросы ответил Саба Хурцилава, хирург-имплантолог клиники RuDenta, Центра клинического мастерства Nobel Biocare.

Зуб мудрости — «лишний» орган?

Сегодня восьмой зуб считается рудиментарным органом. За счет изменения способов обработки пищи, типа питания и эволюции человека произошло уменьшение размеров челюстей, следовательно, уменьшилось и количество зубов. Уже сейчас множество детей рождается без зачатков «восьмерок», и в ближайшем будущем их количество вырастет.
В некоторых странах проводят профилактическое удаление зубов мудрости. Американская ассоциация стоматологов рекомендует проводить КТ и удалять зубы мудрости детям 11-12 лет: в этом возрасте коронковая часть уже сформирована, а корней еще нет. В таких случаях процесс реабилитации происходит довольно комфортно и быстро.
В Японии удаление восьмерок выполняют путем аспирации у детей в возрасте 7-8 лет. Проводится компьютерная томография, которая позволяет точно оценить положение зачатков зубов, показывает эмалевый орган зуба. Далее проводится прокол толстой иглой в области зуба и всасывание, аспирация эмалевого органа в шприц.
Однако зубы мудрости могут быть полезны: например, при травме и утрате зубов в раннем возрасте вполне возможно замещение отсутствующих «восьмерками» — в таком случае они являются запасными.
Сохранение и удаление этих зубов зависит от индивидуальных показаний каждого человека. Важно проводить профилактические осмотры: врач-стоматолог определит и оценит риски, которые могут вызвать такие зубы.

Влияет ли зуб мудрости на соседние зубы?

Область между седьмым и восьмым зубами труднодоступна, поэтому не всегда пациентам удается ее прочистить. Скопление бактерий и остатков пищи зачастую вызывает образование патологического кармана и инфекции в полости рта.
Зачастую страдает и сам «сосед» — кариозный процесс может возникнуть в области корня, что является 100% показанием к удалению зуба. Если стал проблемным, лучше от него избавиться.

Лечить нельзя удалять

Сегодня людей, у которых полость рта открывается достаточно широко, чтобы адекватно пролечить зубы мудрости, немного. В большинстве случаев инструменты просто не достают до необходимых мест, а сам врач видит зуб не полностью, поэтому лечение может оказать пагубный эффект, вызвать осложнения в виде периодонтита или других заболеваний.
Если же полость рта достаточно широко открывается, а «восьмерки» не влияют на соседние, то их можно не удалять и лечить по мере появления проблем. Для пациентов, которым противопоказана имплантация, эти зубы являются отличной основой для мостовидных конструкций в полости рта. Речь идет о возрастных пациентах, людях с соматическими заболеваниями, проходящих онкологическое лечение, лучевую и химиотерапию. Но, конечно, каждый такой случай нужно рассматривать индивидуально.
На 100% удалению подлежат «восьмерки», которые неправильно прорезываются и вызывают нарушение прикуса. В таком случае необходимо их удалить, а после — пройти ортодонтическое лечение.
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