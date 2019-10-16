Медики рассказали об опасности анестезии

Всемирный день анестезии отмечается ежегодно 16 октября. Традиционно его считают своим профессиональным праздником анестезиологи-реаниматологи и все специалисты этой области медицины. Несмотря на развитие современных технологий, многие по-прежнему боятся обезболивания как огня. Считается, что любой наркоз вреден для здоровья, а общий — отнимает несколько лет. Как действительно анестезия влияет на здоровье и продолжительность жизни, разбирался News.ru.

Анестезия — это процесс подавления болевой чувствительности у пациента при помощи медицинских препаратов. Она бывает нескольких видов. Самая распространённая — общий наркоз. Это полное угнетение нервной системы. Человек теряет возможность самостоятельно дышать, поэтому обычно требуется искусственная вентиляция лёгких. Также выделяют такой вид анестезии, как седация — это отключение сознания без остановки дыхания. Её применяют чаще всего во время абортов или стоматологических манипуляций. Также врачи часто используют местную анестезию. В этом случае теряется чувствительность только определённого участка тела под воздействием местного анестетика.

Анестезию разделяют по способу блокировки нервного импульса. Например, при спиномозговой происходит блокирование его передачи на уровне спинномозговых нервов. При местной — на уровне болевых рецепторов и мелких нервных ветвей.

Влияние анестезии на человеческий организм исследовали многие ученые. Например, последствия общего наркоза озвучены в научной работе эксперта Оренбургского государственного медицинского университета Александра Климова , опубликованной в журнале NovaInfo.

Ученый отмечает, что чаще всего у пациентов, перенёсших общий наркоз, в первые сутки наблюдаются тошнота и рвота, болезненные ощущения в горле, головная боль, потеря ориентации в пространстве, лёгкие судорожные синдромы, зуд, боль в области спины или поясницы, ломота в мышцах, помутнение сознания. Более длительное время (до нескольких месяцев) могут проявляться панические атаки, нарушение или потеря памяти, тахикардия, изменение частоты пульса, сбой в функционировании почек или печени. Все эти осложнения как правило проходят в течение одного года после операции.

Негативные последствия от общего наркоза, которые длятся достаточно длительное время, тоже бывают нередки, отмечает Александр Климов. Например, так называемый астенический синдром с изменением работы ЦНС. Это болезненное состояние, проявляющееся повышенной утомляемостью, истощаемостью и другими симптомами.

Заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии Первого московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова, профессор Алексей Овечкин в беседе с News.ru опровергает слова коллеги. Современная анестезия несёт минимальные риски для здоровья пациента, даже самого больного и ослабленного. Астения же может развиться вследствие тяжёлого заболевания, а не общего наркоза.

Алексей Овечкин, заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии Первого московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова

Многие до сих пор считают, что анестезия отнимает несколько лет жизни и негативно влияет на здоровье. Это не так. Такие предрассудки пошли со времён моноанестезии. Когда она проводилась одним препаратом — эфиром или хлороформом. С помощью максимально больших доз достигали медикаментозного сна, обезболивания, и мышечной релаксации. Они вызывали множество побочных эффектов. Человек даже мог умереть от такой анестезии.

В настоящее время анестезия является многокомпонентной. То есть используется несколько препаратов для разных целей. Обезболивание — с помощью анальгетиков, расслабление мышц — с помощью нервно-мышечных релаксантов, засыпание — малые дозы гипнотиков,

— объясняет Алексей Овечкин,

Гибель из-за анестезии возможна в крайне редких случаях — одна операция на сотни тысяч. Причина — анафилактический шок, который случается примерно с такой периодичностью. Чаще же встречаются аллергические реакции на определённый препарат. Но по словам врача, лекарственные средства для анестезии «всегда взаимозаменяемые», поэтому вместо одного подбирается другой.

Вид анестезии, при которой чаще других возникают осложнения — эпидуральная. Негативные последствия отмечаются у одного из 50 тысяч человек. Такой вид обезболивания часто используют при родах, а также травмах позвоночника. Редкие последствия эпидуральной анестезии — головные боли, гематомы, отёки. Также такой вид обезболивания иногда может помешать родовой деятельности женщины.

Елена Кешинян, педиатр, неонатолог, доктор медицинских наук