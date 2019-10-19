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Признаки того, что пора бросать пить 

Рамблер 29 минут назад
Признаки того, что пора бросать пить
Фото: depositphotos.com
Алкоголь в жизни каждого человека появляется незаметно. Расслабление после рабочей недели в пятницу, встреча с друзьями в субботу и еще пара поводов на неделе. "Рамблер" рассказывает про тревожные и незаметные признаки алкоголизма.

Регулярность и привычки

У нормального человека нет особых ритуалов или привычек, связанных с алкоголем. Как правило, когда человек начинает употреблять регулярно и не придает этому значения, это уже может стать "тревожным звоночком". Шашлыки по выходным, пиво при просмотре футбола, расслабление после пятницы — все это уже может считаться регулярной привычкой. Когда человек постоянно употребляет алкоголь, он ждет возможности выпить. Это — нездоровое отношение к алкоголю.

Расслабление

Когда человек пьет, чтобы расслабиться и не обращает внимание на привычные дела, есть повод для беспокойства. Сначала это происходит вместо необязательной работы: ее оставляют на потом. Постепенно из жизни начинают уходить хобби и увлечения. Спиртное вытесняет занятия, которые с ним не связаны. У человека пропадает интерес ко всему, что раньше увлекало и радовало его.

Легкое похмелье

У здорового человека организм плохо реагирует на алкоголь. Как правило, на утро ему не хочется больше пить, а от одной мысли об алкоголе воротит. Когда зависимость только начинается, потенциальный алкоголик может себя пересилить и "опохмелиться", ведь после другого алкоголя похмелье будет пережить легче. Тогда все это превращается в замкнутый круг: одно похмелье сменяется другим, а желание выпить растет. От такого состояния можно быстро впасть в полноценный запой.

Потеря контроля

Когда у человека нет зависимости от алкоголя, он четко знает свою грань и понимает, что ему не нужно напиваться до беспамятства. Хотя бы из-за того, что чем больше выпитого, тем хуже и тяжелее будет похмелье. На самом деле, не нужно напиваться "в стельку", чтобы появилось состояние эйфории. При алкоголизме человек продолжает пить потому, что уже не контролирует себя. Бывает, что такие эпизоды происходят разово или редко, тогда волноваться не надо. А в случае, если дебош и потеря памяти случается каждую неделю, нужно бить тревогу.
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ЗОЖ
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