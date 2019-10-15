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Почему плохо образованные россияне меньше живут 

Рамблер 2 часа назад
Здоровье населения является одним из ключевых факторов развития экономики и достоверным показателем качества жизни в стране. В России, по официальной статистике, средняя продолжительность жизни впервые в истории достигла 72 лет. Однако в зависимости от того, к какой социо-демографической группе населения относится конкретный человек, его личная прогнозируемая продолжительность жизни может быть заметно выше или ниже этой отметки.
Малообразованные россияне умирают в более молодом возрасте по сравнению с людьми, имеющими высшее образование, за счет большей распространенности в этой группе ряда болезней и травм. В интервале от 25 до 50 лет количество лет, "потерянных" каждым представителем малообразованной социальной группы, составляет 5,2 года. Главная причина этого, как считают исследователи, — вредные привычки и устаревший образ жизни, от которого образованные россияне, ориентирующиеся в своих жизненных установках на развитые страны Запада, в последние годы отошли.
Как указывает ВОЗ, основные риски здоровью несет образ жизни, а не доступность или недоступность медицины. Около 2/3 смертей во всем мире случаются из-за хронических неинфекционных заболеваний, которые в значительной степени определяются четырьмя основными поведенческими факторами риска. Эти факторы такие: курение, нездоровое питание, недостаточная физическая активность и злоупотребление алкоголем.
В России как минимум три из этих факторов характерны для плохо образованных слоев населения. Данные опросов и статистика продаж алкоголя свидетельствует: хотя в самой образованной группе российского населения употребление алкоголя снижается, малообразованные сограждане пьют все больше. Кроме того, люди с высшим образованием в среднем чаще навещают врачей и более склонны проходить профилактические осмотры.
Комментарии21
ЗОЖ , Видео , ВОЗ
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