В России стали диагностировать рак по капле крови

В Москве начали применять новую методику, которая позволяет диагностировать рак на ранней стадии по одной капли крови за день. Технологию разработали врачи Сеченовского университета. Об этом сообщают «Известия».

По информации издания, благодаря новой методике можно также заранее определять, какой орган может быть затронут заболеванием. Причем отмечается, что для применения методики используется стандартное оборудование, которое есть во всех медицинских лабораториях. Так, технологию можно будет применять по всей России. Ее точность составляет 90 процентов.

«Мы использовали не только онкомаркеры, мы использовали маркеры воспаления, мы использовали маркеры обмена веществ. И за счет такой комплексной оценки методами машинного облучения у нас получился совершенно новый метод», — рассказала директор института кластерной онкологии Сеченовского университета Марина Секачева.

Ранее стало известно, что на лечение онкологических заболеваний в 2020 году направят дополнительно 50 миллиардов рублей. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, всего на увеличение химиотерапевтического лечения направят 120 миллиардов рублей.