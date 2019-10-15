5 необходимых витаминов для веганов осенью

Осень — прекрасная пора для тех, кто отходит от продуктов животного происхождения и пытается насытить свой организм растительной пищей. Раздолье для тех, кто перешел на веганство или все еще думает, а стоит ли: грядки на огородах пестрят огромным количеством урожая от сладкой моркови до аппетитных томатов, а плодовые деревья в садах кланяются земле под тяжестью сочных фруктов.

В такой палитре несложно потеряться; найти свои вкусовые предпочтения, а также всерьез задуматься о растительном типе питания. Однако стоит помнить, что существует ряд полезных витаминов, содержащихся в мясных продуктах. К счастью, природа позаботилась и об этом, поэтому заменить необходимые вещества можно и не прибегая к поеданию нелюбимого стейка.

Витамин В1 — тиамин Скопление тиамина происходит в скелетных мышцах, сердце, печени и почках. Это один из важнейших витаминов, который влияет на нормальное функционирование всего организма. Непосредственно он влияет на аппетит, а также на концентрацию внимания и улучшение настроения, в частности у женщин.

Если вы почувствовали, что быстро устаете, становитесь раздражительным, у вас ухудшилась память, вы не запоминаете мелкие задачи, то это говорит о нехватке тиамина в организме. Также, в совокупности, может быть тошнота, боль в коленях и бессонница.

В таком случае рекомендуется употреблять следующие продукты: — Если вы гурман, и любите пробовать что-то новое и необычное, то стоит рассмотреть вариант кедровых орехов, бурого риса, чечевицу и шпинат. — Если же вы любите максимально простую и доступную пищу, то цветная капуста, семена подсолнечника, арахис, овсянка и пшенка придутся вам по вкусу.

Витамин В2 — рибофлавин — «витамин красоты» Рибофлавин способствует образованию эритроцитов и антител в организме. Он является первоисточником строительного материала для волос и ногтей, а также обогащает и питает нашу кожу. Второстепенной, но не менее важной функцией, является положительное влияние на щитовидную железу, которой он обеспечивает исправную деятельность.

Если в зеркале на вашем отражении вы заметите небольшие трещинки в области губ, боковых впадин носа, то это явный признак недостатка витамина В2 в организме. Характерным симптомом может послужить светобоязнь: ваши глаза часто слезятся и тяжело адаптируются при ярком освещении.

Хорошим источником «витамина красоты» служит греча, зеленый горошек, овсянка и дрожжи. Поэкспериментируйте с этими продуктами: добавьте специи, испеките дрожжевой румяный хлеб или приготовьте гречу с грибами — должно получиться очень вкусно!

Витамин В3 — ниацин Ниацин отвечает за регуляцию энергетического обмена в организме. Входит в состав азота, а это в свою очередь необходимый нам строительный материал — белок.

Осенью частыми случаями являются ситуации, когда веганов тянет на хлеб. Это говорит о том, что организму не хватает белка. Восполнить витамин можно с помощью недробленые крупы и зерновые, а также грибы, уместны будут шампиньоны и орехи. Любители арахиса будут ликовать, потому что в горстке любимого ореха содержится до 16 мг ниацина!

Необходим ниацин и для исправной работы желудочно-кишечного тракта, а также для работы сердечно-сосудистой системы.

Если вы страдаете частой головной болью, мигренью и диареей; у вас наблюдается быстрая потеря веса, то самое время похрустеть яблоками с морковью, приготовить зерновую кашу, и насладиться фисташками, миндалем и халвой (желательно приготовленной самостоятельно)

Витамин B5 — пантотеновая кислота Пантотеновая кислота является фундаментом строительства гормонов надпочечников, а также кровяных антител, которые отважно укрепляют наш иммунитет. А это особенно актуально в дождливый период простуд и авитаминоза. Приятным для многих будет факт того, что данный витамин замедляет старение, и участвует в мыслительных процессах.

Если вы о чем-то подумали, но не воплотили в реальность, то очевидно у вас не хватает витамина B5 в организме. Неприятными симптомами могут также стать мышечная ломка и онемение рук, либо покалывание в области ног.

Пантотеновую кислоту можно восполнить с помощью «музыкальной» культуры — гороха, излюбленного многими фундука и многофункциональной гречи.

Витамин B6 — пиридоксин Пиридоксин помогает организму усваивать белки и жиры, особенно, если человек употребляет в избытке белковые продукты. Он облегчает состояние тошноты и препятствует старению, что не может не радовать.

Тем, кто страдает ночными спазмами мышц, а также, у кого схватывают судороги икроножных мышц и довольно частой проблемой становится онемение рук — рекомендуется восполнить пиридоксин.

Кладезью витамина B6 являются пшеничные отруби, которые можно в небольших количествах добавлять в любые блюда, спаржа и чеснок, брюссельская капуста и брокколи, грецкие орехи и изюм. Если вы хотите познакомить свой желудок с чем-то новым, то возьмите себе на заметку завязь пшеницы и черную патоку. И интересно и полезно!

Природа заботилась о человеке в те периоды, пока мы еще не знали вкус мяса и смежных продуктов. Она обогащала нас всеми нужными витаминами и минералами, давала пищу для нормального функционирования.

Естественная окружающая среда и сейчас готова дать нам все, что будет питать и оздоравливать наше тело: кожу, волосы, ногти, внутренние органы и системы.

С каждым днем в мире становится все больше людей, которые с удовольствием отказываются от продуктов животного происхождения. Это выбор каждого человека. Но! Важно помнить, что если вы отказываетесь от одной пищи, то вам следует заменить ее равноценными по пользе продуктами, чтобы вы могли и дальше исправно функционировать, расти и развиваться!