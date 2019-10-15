Медики рассказали, как чеснок влияет на здоровье

Медики рассказали о положительном влиянии чеснока на здоровье. По словам специалистов, он позитивно воздействует на организм из-за своих антибактериальных свойств.

Как отмечают эксперты, чеснок может замедлять ритм сердца, что дает большой приток крови к мышцам. Еще он уменьшает количество зубного налета и улучшает микрофлору ротовой полости. Также он помогает в очищении крови и способен справиться с простудой или гриппом, а при регулярном употреблении снижается уровень холестерина и нормализует уровень сахара в крови.

В чесноке имеется аллицин и за счет него он обладает противогрибковым и антибактериальным воздействием, передают «АН». Чтобы достичь максимального эффекта, нужно ранним утром съедать два зубчика сырого продукта с теплой водой, пишет Nation News.

Ранее медики рассказали о продуктах, которые защищают от рака груди. Выяснилось, что лук и чеснок способны защитить женщин от опасной болезни.