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Медики рассказали, как чеснок влияет на здоровье 

РИА «ФедералПресс» 3 часа назад
Медики рассказали, как чеснок влияет на здоровье
Фото: РИА "ФедералПресс"
Медики рассказали о положительном влиянии чеснока на здоровье. По словам специалистов, он позитивно воздействует на организм из-за своих антибактериальных свойств.
Как отмечают эксперты, чеснок может замедлять ритм сердца, что дает большой приток крови к мышцам. Еще он уменьшает количество зубного налета и улучшает микрофлору ротовой полости. Также он помогает в очищении крови и способен справиться с простудой или гриппом, а при регулярном употреблении снижается уровень холестерина и нормализует уровень сахара в крови.
В чесноке имеется аллицин и за счет него он обладает противогрибковым и антибактериальным воздействием, передают «АН». Чтобы достичь максимального эффекта, нужно ранним утром съедать два зубчика сырого продукта с теплой водой, пишет Nation News.
Ранее медики рассказали о продуктах, которые защищают от рака груди. Выяснилось, что лук и чеснок способны защитить женщин от опасной болезни.
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