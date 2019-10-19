Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как печень восстанавливается после алкоголя 

Рамблер 2 часа назад
Регулярное употребление алкогольных напитков оказывает сильное воздействие на весь организм, но наибольший удар приходится по печени. Чем дольше человек употребляет спиртное, тем меньше шансов у него восстановить печень.

Восстановление

Научно доказано, что спирт буквально убивает клетки печени. Если это вещество регулярно попадает в организм, появляются неприятные последствия: разрастаются соединительные мышцы, вырабатывается желчная кислота, нарастает жировая ткань.
Когда человек принимает алкоголь один раз или редко, орган быстро справляется с расщеплением этанола и выводит токсины из организма. Кроме того, есть все шансы восстановить печень, если она повреждена только на 20%. В случае, если человек регулярно употребляет алкоголь, шансы вернуть печени привычное состояние минимальны. Кроме того, хоть какие-то улучшения происходят после целого курса реабилитации.

Как быстро восстанавливается печень

Сроки восстановления работы печени зависят от многих факторов. Например, от количества алкоголя и периода. Если вы чувствуете себя плохо и хотите помочь вашему органу нормально функционировать, для этого необходимо поддерживать водный баланс, ограничить жирное и острое и принять травяные отвары. После разового приема печень приходит в норму через 72 часа.
Если употребление алкогольных напитков длится более двух дней, печень будет восстанавливаться гораздо дольше. Как правило, медики ставят срок в шесть месяцев, но это зависит от состояния органа и количества выпитого. При хроническом алкоголизме шансы восстановить печень стремятся к нулю. Кроме того, на фоне зависимости могут появиться другие заболевания. Их лечение может растянуться на длительный срок. Некоторые случаи поражения печени требуют хирургического вмешательства и реабилитации.
Комментарии11
ЗОЖ , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Признаки того, что пора бросать пить
Признаки того, что пора бросать пить
Как распознать пищевую аллергию
Как распознать пищевую аллергию
Ученые оживили мертвый мозг
Ученые оживили мертвый мозг
Может ли самообследование груди привести к раку
Может ли самообследование груди привести к раку
Названы 4 симптома надвигающегося инфаркта
Названы 4 симптома надвигающегося инфаркта
Видео
Как организм намекает на железодефицитную анемию
03:16
Как организм намекает на железодефицитную анемию
Болезни и лекарства
Раскрыта серьезная опасность малых доз спиртного
01:53
Раскрыта серьезная опасность малых доз спиртного
Болезни и лекарства
Как печень восстанавливается после алкоголя
02:37
Как печень восстанавливается после алкоголя
ЗОЖ
В больницах выявлены очаги кори
01:00
В больницах выявлены очаги кори
Новости
Как отбелить зубы, изменив диету
03:12
Как отбелить зубы, изменив диету
Народная медицина
Какие секреты можно узнать о человеке по рукам
03:07
Какие секреты можно узнать о человеке по рукам
Народная медицина
Доктор Мясников назвал самые бесполезные лекарства
14:03
Доктор Мясников назвал самые бесполезные лекарства
Болезни и лекарства
Медики рассказали, как чеснок влияет на здоровье
02:39
Медики рассказали, как чеснок влияет на здоровье
ЗОЖ
Есть ли польза в гомеопатии
19:19
Есть ли польза в гомеопатии
Народная медицина
Как правильно лечить простуду
06:36
Как правильно лечить простуду
Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение