Какие средства гигиены подавляют мужественность

Как вы думаете, что делает мужчину мужчиной? В первую очередь, основной мужской половой гормон — тестостерон. Это он отвечает за мышечную массу, низкий тембр голоса, растительность на лице и теле, а также за уровень либидо. Если в организме его мало, начинаются проблемы, и мужчина может даже стать похожим на женщину. Как ни странно, причиной этого могут быть средства гигиены, которыми пользуются представители сильного пола.

В чем опасность снижения уровня тестостерона?

У мужчины с низким уровнем тестостерона тело может стать рыхлым, появляются симптомы ожирения по «женскому» типу, увеличиваются грудные железы, плохо растет борода, голос становится выше, появляется раздражительность, а главное — пропадает сексуальное влечение. Нередко это происходит из-за неправильного образа жизни — нездорового питания, вредных привычек, нерегулярной половой жизни, неблагоприятной экологии. Однако есть и скрытые «враги», которые снижают уровень тестостерона. Это, к примеру, различные бытовые химикаты, а также средства косметики и гигиены.

Осторожно, парабен!

Даже в мыле, шампуне и зубной пасте могут содержаться так называемые парабены (метилпарабен, бутилпарабен, бензилпарабен и т.д.), обладающие свойством повышать секрецию эстрогенов — женских гормонов. Такие вещества называют ксеноэстрогенами.

Да, эстрогены могут вырабатываться не только у женщин. И если их много, то и уровень мужского гормона — тестостерона — соответственно снижается, сообщается в книге Сергея Антоновича «Масса или правда о питании, добавках и химии в бодибилдинге» (2012).

Сегодня активно рекламируются различные лосьоны, гели, одеколоны, туалетная вода, дезодоранты, пены для ванн и даже косметика, предназначенные специально для мужчин. Многие представители сильного пола считают, что пользоваться такими средствами — хороший тон, что это способ следить за своей формой. Вот только о составе гелей и лосьонов они не задумываются.

Как обезопасить себя от средств, подавляющих мужественность?

Специалисты рекомендуют мужчинам по возможности свести пользование средствами косметики и гигиены на основе химии к минимуму. Мыться лучше обычным мылом, а вместо зубной пасты использовать зубной порошок. Если под рукой только паста, не пользуйтесь ею во время чистки зубов в большом количестве — достаточно будет порции размером с горошину.

Не следует также забывать о том, что в упаковке этих средств, если она из пластика или пластмассы, могут содержаться бисфенолы — вещества, которые используются в качестве отвердителя и крайне опасны для здоровья. В том числе они способны и подавлять функцию выработки тестостерона. Поэтому лучше отдавать предпочтение продукции в стеклянной таре.

Перед тем как приобрести какой-нибудь парфюм, также проверьте, не входит ли в его состав парабен. И если это так, ищите другие варианты.

Если, несмотря на здоровый образ жизни, занятия спортом, возможность вести регулярную половую жизнь, благоприятную экологическую обстановку и проч. вы замечаете у себя тревожные признаки, свидетельствующие о снижении уровня тестостерона, то стоит задуматься о вещах, которые вас окружают и которыми вы пользуетесь каждый день. А вдруг все дело именно в них?