Бургеры опасны для интимной жизни мужчин

Ученые: гамбургеры опасны для интимной жизни мужчин

Мужчины-любители фастфуда чаще других сталкиваются с проблемами в сексуальной жизни. В организмах гурманов быстро падает тестостерон.

Австралийские ученые выявили связь между употреблением гамбургеров и прочего фастфуда с качеством сексуальной жизни мужчин. Эксперты заявляют, что употребление такой жирной пищи для представителей мужского пола оборачивается значительным падением тестостерона.

Странный результат выявили у тех, кто страдает ожирением. Уровень тестостерона падает на 25% всего за час. На низком уровне количество гормона держится в течение четырех часов. У людей с нормальным весом такой эффект не обнаружили.

Кроме того, фастфуд повлиял на качество сперматозоидов.

Полным людям, которые любят жирную пищу хотят стать отцами, рекомендуется обратить внимание на результаты исследования.

Ученые предполагают, что жир токсичен для клеток, которые производят мужское семя. К тому же, эксперты выяснили, что даже тестостерон, который ввели искусственно, в таких условиях не действует на организм, пишет «МедикФорум».

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