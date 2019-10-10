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Привычки, губительные для почек 

Рамблер 1 час назад
Как мы уничтожаем свои почки
Фото: Depositphotos
Часто мы относимся к своему здоровью крайне несерьезно. И идем к врачу лишь тогда, когда возникают какие-то проблемы. А вот губим здоровье порой, даже не подозревая об этом. Так, например, некоторые привычки людей негативно отражаются на почках. Какие именно, — рассказывает «Рамблер».

Неправильный образ жизни

Низкая физическая активность и избыточная масса тела могут привести к развитию диабета второго типа и повышению давления.

Прием лекарств

“Уж сколько раз твердили миру”… И все равно многие люди продолжают сами себе «назначать» медицинские препараты. Чаще всего мы бесконтрольно принимаем, например, обезболивающие, поддавшись уловкам рекламы. Кажется, что ничего страшного не произойдет, а, скажем, голова болеть перестанет. Между тем, многие лекарства могут оказывать на почки негативное влияние, нарушая их правильную работу. Постоянный прием некоторых из них может привести к почечной недостаточности.

Злоупотребление энергетическими напитками

Стремясь поддержать свою активность в течение дня, многие буквально накачивают себя «энергетиками». Между тем, таурин, содержащийся в них крайне опасен. Накопление этой аминокислоты в крови может привести к почечной недостаточности. Кроме того, если вы привыкли выпивать не по одной баночке «энергетика» в день, то вполне можете столкнуться с обезвоживанием организма (из-за большого количества сахара, содержащегося в напитке), а это усиливает нагрузку на почки.

Алкоголь и сигареты

Обезвоживанием чревато и употребление алкоголя, что ведет к сбою в нормальной работе почек. Курение же — фактор повышенной опасности развития хронической почечной недостаточности.
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ЗОЖ
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