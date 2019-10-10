В каком возрасте чаще всего проявляются заболевания

Многие считают, что самый опасный возраст начинается в старости, когда все болезни начинают одолевать человека. На самом деле, это не так. "Рамблер" рассказывает, каких болезней и когда нужно опасаться.

На самом деле, интенсивные возрастные изменения начинаются в 30-40 лет. В большинстве случаев именно тогда обостряются хронические болезни и происходят изменения в разных системах организма.

Болезни печени

Этот орган постоянно поддерживает наше здоровье. Из-за того, что в молодости люди не озабочены своим питанием, печень испытывает частые перегрузки. Обилие трансжиров и алкоголь закладывают основы для опасных заболеваний в раннем возрасте.

Сахарный диабет

Эта болезнь появляется у людей вне зависимости от возраста. Однако, по статистике, первый тип чаще развивается у тех, кто моложе 30 лет. Второй тип поражает после 40. В развитых странах количество людей, больных сахарным диабетом, удваивается каждые 15 лет.

Гипертония

В последнее время участились случаи, когда гипертонией страдают люди чуть старше 30 лет. За последние 10 лет количество подростков с повышенным давлением увеличилось в 2-3 раза. Пик сердечных приступов у мужчин приходится на 30-35 лет, а у женщин статистика выглядит еще критичнее. Дело в том, что болезни сердца у слабого пола проходят без явных симптомов, поэтому диагностировать и лечить их гораздо сложнее.